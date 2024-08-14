الإمارات تسجل 330 إصابة جديدة بكورونا

641 حالة شفاء من الفيروس في الكويت

سجلت الإمارات العربية المتحدة 330 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة حالة واحدة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أنه بذلك يصل مجموع حالات الإصابة 63.819 حالة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 359 وفاة؛ مشيرة إلى شفاء 101 حالة ليصل عدد المتعافين إلى 57.473 حالة.

كما سجلت وزارة الصحة الكويتية خلال الـ24 ساعة الماضية 641 حالة شفاء من مرض كورونا.

وأفادت الوزارة في بيان لها على إثر ذلك بارتفاع حصيلة المتعافين إلى 66740 حالة؛ موضحة أنه تأكد تماثُل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.