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سلطنة عمان تسجل 463 إصابة بكورونا.. والإجمالي 7257 حالة

وزارة الصحة: عدد الوفيات 34 وفاة فيما تماثل 1848 حالة للشفاء

سجلت سلطنة عمان، اليوم، 463 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، ليرتفع عد الإصابات إلى 7257 حالة.

وأفادت وزارة الصحة العمانية بأن 210 حالات لعمانيين، و253 حالة لغير عمانيين؛ فيما بلغ عدد الوفيات 34 حالة؛ مشيرة إلى تماثل 1848 حالة للشفاء.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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سلطنة عمان تسجل 463 إصابة بكورونا.. والإجمالي 7257 حالة
سبق

سجلت سلطنة عمان، اليوم، 463 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، ليرتفع عد الإصابات إلى 7257 حالة.

وأفادت وزارة الصحة العمانية بأن 210 حالات لعمانيين، و253 حالة لغير عمانيين؛ فيما بلغ عدد الوفيات 34 حالة؛ مشيرة إلى تماثل 1848 حالة للشفاء.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
02:05 PM

سلطنة عمان تسجل 463 إصابة بكورونا.. والإجمالي 7257 حالة

وزارة الصحة: عدد الوفيات 34 وفاة فيما تماثل 1848 حالة للشفاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت سلطنة عمان، اليوم، 463 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، ليرتفع عد الإصابات إلى 7257 حالة.

وأفادت وزارة الصحة العمانية بأن 210 حالات لعمانيين، و253 حالة لغير عمانيين؛ فيما بلغ عدد الوفيات 34 حالة؛ مشيرة إلى تماثل 1848 حالة للشفاء.

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