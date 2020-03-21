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24 ساعة في إيران .. وفاة 123 وإصابة 966 بـ "كورونا"

الإجراءات المتخذة من الحكومة عاجزة عن خفض المعدلات

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، وفاة 123 شخصاً وإصابة 966 آخرين من جرّاء فيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة وفق "سبوتنيك": الحصيلة الجديدة ترفع عدد المتوفين من جرّاء فيروس كورونا إلى 1556، وعدد المصابين في مختلف أنحاء البلاد، إلى 20610، وهناك 7635 شخصاً تعافوا.

وتعد إيران واحدة من الدول الأكبر تضرراً من جرّاء تفشي فيروس كورونا، ورغم اتخاذ السلطات عدداً من الإجراءات إلا أن أعداد الوفيات وسرعة انتشار الفيروس لا تزال مرتفعة.

فيروس كورونا الجديد

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24 ساعة في إيران .. وفاة 123 وإصابة 966 بـ "كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، وفاة 123 شخصاً وإصابة 966 آخرين من جرّاء فيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة وفق "سبوتنيك": الحصيلة الجديدة ترفع عدد المتوفين من جرّاء فيروس كورونا إلى 1556، وعدد المصابين في مختلف أنحاء البلاد، إلى 20610، وهناك 7635 شخصاً تعافوا.

وتعد إيران واحدة من الدول الأكبر تضرراً من جرّاء تفشي فيروس كورونا، ورغم اتخاذ السلطات عدداً من الإجراءات إلا أن أعداد الوفيات وسرعة انتشار الفيروس لا تزال مرتفعة.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
01:17 PM
اخر تعديل
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
01:59 PM

24 ساعة في إيران .. وفاة 123 وإصابة 966 بـ "كورونا"

الإجراءات المتخذة من الحكومة عاجزة عن خفض المعدلات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، وفاة 123 شخصاً وإصابة 966 آخرين من جرّاء فيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة وفق "سبوتنيك": الحصيلة الجديدة ترفع عدد المتوفين من جرّاء فيروس كورونا إلى 1556، وعدد المصابين في مختلف أنحاء البلاد، إلى 20610، وهناك 7635 شخصاً تعافوا.

وتعد إيران واحدة من الدول الأكبر تضرراً من جرّاء تفشي فيروس كورونا، ورغم اتخاذ السلطات عدداً من الإجراءات إلا أن أعداد الوفيات وسرعة انتشار الفيروس لا تزال مرتفعة.

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