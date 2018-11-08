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للجنسين.. غرفة الرياض تعلن طرح 222 وظيفة بالقطاع الخاص

فنية وإدارية.. أعلنت عنها 8 شركات والمقابلات تستمر لمدة 3 ايام

دعا نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض المهندس منصور الشثري الباحثين عن العمل من الجنسين، والراغبين في العمل بالقطاع الخاص التقديم لشغل 222 وظيفة فنية وإدارية، أعلنت عنها 8 شركات بمنطقة الرياض.
وأفاد بأن المقابلات الشخصية لشغل الوظائف ستكون خلال بين 12 و13 و15 نوفمبر الجاري بمقر غرفة الرياض والشركات، داعياً الباحثين عن العمل الاستفادة من هذه الوظائف التي تضم 123 للرجال و99 نسائية، مؤكدًا حرص الغرفة على تسخير قدراتها وعلاقتها لتكون حلقة وصل بين منشآت القطاع الخاص بمنطقة الرياض لتوفير المزيد من فرص التوظيف للباحثين عن العمل.
يُذكر أن طرح هذه الوظائف يأتي مواكبة لتوجهات الغرفة وجهودها في مجال توظيف السعوديين والسعوديات بمؤسسات القطاع الخاص، والوظائف المطروحة تحت مسمى (دعم تقنية معلومات، منسق متجر الكتروني خدمة عملاء، مندوب مبيعات، مشرف، مقدم خدمة، صيدلي، محصل، أخصائية تسويق أثاث، أخصائية تسويق آلات، محاسبة، أخصائية توظيف، مسؤولة تأمين طبي، خدمات إدارية، خدمات عملاء، مندوبة مبيعات، أخصائي بصريات، محاسب، سكرتير أول، سكرتير، مبرمج كمبيوتر، فني كهربائي، أخصائي أمن وسلامة، مقدمة خدمة، مشرفة، أخصائي سلامة مهنية).

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للجنسين.. غرفة الرياض تعلن طرح 222 وظيفة بالقطاع الخاص
سبق

دعا نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض المهندس منصور الشثري الباحثين عن العمل من الجنسين، والراغبين في العمل بالقطاع الخاص التقديم لشغل 222 وظيفة فنية وإدارية، أعلنت عنها 8 شركات بمنطقة الرياض.
وأفاد بأن المقابلات الشخصية لشغل الوظائف ستكون خلال بين 12 و13 و15 نوفمبر الجاري بمقر غرفة الرياض والشركات، داعياً الباحثين عن العمل الاستفادة من هذه الوظائف التي تضم 123 للرجال و99 نسائية، مؤكدًا حرص الغرفة على تسخير قدراتها وعلاقتها لتكون حلقة وصل بين منشآت القطاع الخاص بمنطقة الرياض لتوفير المزيد من فرص التوظيف للباحثين عن العمل.
يُذكر أن طرح هذه الوظائف يأتي مواكبة لتوجهات الغرفة وجهودها في مجال توظيف السعوديين والسعوديات بمؤسسات القطاع الخاص، والوظائف المطروحة تحت مسمى (دعم تقنية معلومات، منسق متجر الكتروني خدمة عملاء، مندوب مبيعات، مشرف، مقدم خدمة، صيدلي، محصل، أخصائية تسويق أثاث، أخصائية تسويق آلات، محاسبة، أخصائية توظيف، مسؤولة تأمين طبي، خدمات إدارية، خدمات عملاء، مندوبة مبيعات، أخصائي بصريات، محاسب، سكرتير أول، سكرتير، مبرمج كمبيوتر، فني كهربائي، أخصائي أمن وسلامة، مقدمة خدمة، مشرفة، أخصائي سلامة مهنية).

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
03:17 PM

للجنسين.. غرفة الرياض تعلن طرح 222 وظيفة بالقطاع الخاص

فنية وإدارية.. أعلنت عنها 8 شركات والمقابلات تستمر لمدة 3 ايام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض المهندس منصور الشثري الباحثين عن العمل من الجنسين، والراغبين في العمل بالقطاع الخاص التقديم لشغل 222 وظيفة فنية وإدارية، أعلنت عنها 8 شركات بمنطقة الرياض.
وأفاد بأن المقابلات الشخصية لشغل الوظائف ستكون خلال بين 12 و13 و15 نوفمبر الجاري بمقر غرفة الرياض والشركات، داعياً الباحثين عن العمل الاستفادة من هذه الوظائف التي تضم 123 للرجال و99 نسائية، مؤكدًا حرص الغرفة على تسخير قدراتها وعلاقتها لتكون حلقة وصل بين منشآت القطاع الخاص بمنطقة الرياض لتوفير المزيد من فرص التوظيف للباحثين عن العمل.
يُذكر أن طرح هذه الوظائف يأتي مواكبة لتوجهات الغرفة وجهودها في مجال توظيف السعوديين والسعوديات بمؤسسات القطاع الخاص، والوظائف المطروحة تحت مسمى (دعم تقنية معلومات، منسق متجر الكتروني خدمة عملاء، مندوب مبيعات، مشرف، مقدم خدمة، صيدلي، محصل، أخصائية تسويق أثاث، أخصائية تسويق آلات، محاسبة، أخصائية توظيف، مسؤولة تأمين طبي، خدمات إدارية، خدمات عملاء، مندوبة مبيعات، أخصائي بصريات، محاسب، سكرتير أول، سكرتير، مبرمج كمبيوتر، فني كهربائي، أخصائي أمن وسلامة، مقدمة خدمة، مشرفة، أخصائي سلامة مهنية).

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