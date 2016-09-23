كما أظهرت وثيقة تاريخية أخرى عمرها 58 عاماً مرسوماً ملكياً موقعاً من قبل الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود باعتماد اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية هو اليوم الوطني للمملكة.

وتتمثل أولى الوثائق في نص الأمر الملكي الموقّع من الملك المؤسس والتي يصل عمرها إلى 92 عاماً مضت والقاضي بتحويل اسم المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها إلى اسم المملكة العربية السعودية.

نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات العديد من الوثائق التاريخية المحفوظة لديه والتي توثق تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

المركز الوطني للوثائق ينشر العديد من الوثائق بمناسبة اليوم الوطني وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-23 نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات العديد من الوثائق التاريخية المحفوظة لديه والتي توثق تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود. وتتمثل أولى الوثائق في نص الأمر الملكي الموقّع من الملك المؤسس والتي يصل عمرها إلى 92 عاماً مضت والقاضي بتحويل اسم المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها إلى اسم المملكة العربية السعودية. كما أظهرت وثيقة تاريخية أخرى عمرها 58 عاماً مرسوماً ملكياً موقعاً من قبل الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود باعتماد اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية هو اليوم الوطني للمملكة.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443 04:19 PM

المركز الوطني للوثائق ينشر العديد من الوثائق بمناسبة اليوم الوطني من بينها أمر ملكي عمره 92 عامًا بإعلان اسم المملكة العربية السعودية





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نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات العديد من الوثائق التاريخية المحفوظة لديه والتي توثق تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وتتمثل أولى الوثائق في نص الأمر الملكي الموقّع من الملك المؤسس والتي يصل عمرها إلى 92 عاماً مضت والقاضي بتحويل اسم المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها إلى اسم المملكة العربية السعودية.

كما أظهرت وثيقة تاريخية أخرى عمرها 58 عاماً مرسوماً ملكياً موقعاً من قبل الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود باعتماد اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية هو اليوم الوطني للمملكة.