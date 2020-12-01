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قبل مواجهة أبها في الدوري .. حسين عبد الغني يبدأ مهامه الجديدة مع النصر

بدءًا من اليوم الثلاثاء، باشر حسين عبد الغني، مهام منصبه الجديد مديرًا تنفيذيًا لكرة القدم في نادي النصر، خلفًا لعبد الرحمن الحلافي الذي كان يشغل منصب المشرف العام على فريق الكرة الأول.

وقبل بداية التدريبات التقى عبد الغني مدرب الفريق البرتغالي روي فيتوريا واللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية والطبية.


ودشن عبد الغني عمله في النصر مع استعدادات الفريق لمواجهة مضيفه أبها، الخميس المقبل، في الجولة السادسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قبل مواجهة أبها في الدوري .. حسين عبد الغني يبدأ مهامه الجديدة مع النصر
سبق

بدءًا من اليوم الثلاثاء، باشر حسين عبد الغني، مهام منصبه الجديد مديرًا تنفيذيًا لكرة القدم في نادي النصر، خلفًا لعبد الرحمن الحلافي الذي كان يشغل منصب المشرف العام على فريق الكرة الأول.

وقبل بداية التدريبات التقى عبد الغني مدرب الفريق البرتغالي روي فيتوريا واللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية والطبية.


ودشن عبد الغني عمله في النصر مع استعدادات الفريق لمواجهة مضيفه أبها، الخميس المقبل، في الجولة السادسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
09:19 PM

قبل مواجهة أبها في الدوري .. حسين عبد الغني يبدأ مهامه الجديدة مع النصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدءًا من اليوم الثلاثاء، باشر حسين عبد الغني، مهام منصبه الجديد مديرًا تنفيذيًا لكرة القدم في نادي النصر، خلفًا لعبد الرحمن الحلافي الذي كان يشغل منصب المشرف العام على فريق الكرة الأول.

وقبل بداية التدريبات التقى عبد الغني مدرب الفريق البرتغالي روي فيتوريا واللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية والطبية.


ودشن عبد الغني عمله في النصر مع استعدادات الفريق لمواجهة مضيفه أبها، الخميس المقبل، في الجولة السادسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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