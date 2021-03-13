فصول المذبحة تتواصل.. "الحوثيون" يدفنون ضحايا مجزرة صنعاء دون تحقيق "صور"

بدون جنازة وفي خطوة تؤكد مساعي الميليشيا الإرهابية لطمس معالم وبشاعة جريمتها

استمرارًا لجرائمها ضد الإنسانية قامت الميليشيات الحوثية الموالية لإيران، بدفن ضحايا مجزرة صنعاء التي راح ضحيتها المئات من المهاجرين دون تحقيق، الجمعة.

وذكرت مصادر في صنعاء أن الحوثيين قاموا بدفن جثث الضحايا دون إجراء تحقيقات لكشف ومعرفة ملابسات الجريمة، ودون إقامة جنازة لائقة من قضوا في الجريمة التي نفذت بالقنابل الحارقة.

وأشارت المصادر، وفق سكاي نيوز عربية، إلى أن الميليشيات الحوثية تواصلت مع القائم بأعمال السفارة الإثيوبية في صنعاء قبل دفن الجثامين.

وكانت الميليشيات أطلقت، الأحد الماضي، قنابل على مركز احتجاز اللاجئين في صنعاء، نتج عنه عدد غير معروف من القتلى.

وبينما تحدث الحوثيون عن مقتل العشرات، تحدثت مصادر مقربة من جالية الأورومو في صنعاء عن أن القتلى بلغ عددهم نحو 450 قتيلًا.

من جانبه نشر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، سلسلة تغريدات على تويتر، قال فيها: "إن المعلومات تؤكد أن الحادثة جاءت بعد قيام ميليشيا الحوثي بحملة اعتقالات للاجئين الأفارقة من الشوارع والأسواق، وتخييرهم بين الالتحاق بدورات ثقافية وعسكرية والزج بهم في جبهات القتال أو سجنهم وترحيلهم، وأن اللاجئين احتجوا على سوء المعاملة في المعتقلات التي تفتقد لأبسط المعايير الإنسانية".

وأضاف الإرياني أن "التقارير تؤكد مساعي ميليشيا الحوثي لطمس أسباب ومعالم الجريمة التي كشفت الصور والفيديوهات المتداولة حجم بشاعتها، والتقليل من أرقام الضحايا، في الوقت الذي كشفت فيه المنظمة الدولية للهجرة عن وجود 900 مهاجر في مراكز الاحتجاز، وأن أكثر من 350 تواجدوا في منطقة الحريق لحظة الاندلاع".

والثلاثاء الماضي دعت منظمة الهجرة الدولية، في سلسلة تغريدات لها على تويتر، إلى إطلاق سراح جميع المهاجرين من مراكز الاحتجاز، لا سيما أولئك المحتجزون في ظروف غير إنسانية.

وقالت المنظمة في بيان لها: إنها دأبت منذ سنوات على الدعوة بصورة علنية وحثيثة إلى الكفِّ عن استخدام مراكز احتجاز المهاجرين في اليمن.

وشددت على "توفير الحماية والأمان لجميع الأشخاص في كافة أنحاء اليمن، بمن فيهم المهاجرون طيلة بقائهم في البلد، وتقع المسؤولية في ذلك على عاتق السلطات في المنطقة".