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أمطار المهد .. تضرر هكتارات من المزارع والبيوت المحمية بـ"الصعبية"

تأثرت بها أشجار مُثمرة بالإضافة إلى الخيار والفلفل الرومي بنسبة 80%

تسببت الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة في تدمير عدد كبير من البيوت المحمية والحقول المكشوفة في عديد من مزارع مركز الصعبية التابع لمحافظة مهد الذهب.

وقال عددٌ من المزارعين هناك، إن الخسائر الناجمة عن الأمطار الغزيرة والرياح العاتية التي تأثرت بها المنطقة اليوم السبت؛ لم تقتصر على التجهيزات الخاصة بالبيوت المحمية، إذ تضررت الكثير من الأشجار التي بدأت مرحلة الإثمار، مقدرين عدد المزارع المتضررة في مركز الصعبية بين أربع إلى سبع مزارع تقريبًا، كما أن المزارع المتضررة تتراوح مساحتها بين واحد هكتار إلى ستة هكتارات تقريبًا، وأن المشكلة تكمن في تدمير الخضراوات التي شارفت على الإنتاج.

وأضافوا أن الخيار والفلفل الرومي في المزارع تعد الأكثر تضررًا في البيوت المحمية، إذ وصلت نسبة التدمير إلى 80 % تقريبًا.

أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار المهد .. تضرر هكتارات من المزارع والبيوت المحمية بـ"الصعبية"
سبق

تسببت الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة في تدمير عدد كبير من البيوت المحمية والحقول المكشوفة في عديد من مزارع مركز الصعبية التابع لمحافظة مهد الذهب.

وقال عددٌ من المزارعين هناك، إن الخسائر الناجمة عن الأمطار الغزيرة والرياح العاتية التي تأثرت بها المنطقة اليوم السبت؛ لم تقتصر على التجهيزات الخاصة بالبيوت المحمية، إذ تضررت الكثير من الأشجار التي بدأت مرحلة الإثمار، مقدرين عدد المزارع المتضررة في مركز الصعبية بين أربع إلى سبع مزارع تقريبًا، كما أن المزارع المتضررة تتراوح مساحتها بين واحد هكتار إلى ستة هكتارات تقريبًا، وأن المشكلة تكمن في تدمير الخضراوات التي شارفت على الإنتاج.

وأضافوا أن الخيار والفلفل الرومي في المزارع تعد الأكثر تضررًا في البيوت المحمية، إذ وصلت نسبة التدمير إلى 80 % تقريبًا.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
12:00 AM

أمطار المهد .. تضرر هكتارات من المزارع والبيوت المحمية بـ"الصعبية"

تأثرت بها أشجار مُثمرة بالإضافة إلى الخيار والفلفل الرومي بنسبة 80%

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فهد الغبيوي - الرياض
0
3,066

تسببت الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة في تدمير عدد كبير من البيوت المحمية والحقول المكشوفة في عديد من مزارع مركز الصعبية التابع لمحافظة مهد الذهب.

وقال عددٌ من المزارعين هناك، إن الخسائر الناجمة عن الأمطار الغزيرة والرياح العاتية التي تأثرت بها المنطقة اليوم السبت؛ لم تقتصر على التجهيزات الخاصة بالبيوت المحمية، إذ تضررت الكثير من الأشجار التي بدأت مرحلة الإثمار، مقدرين عدد المزارع المتضررة في مركز الصعبية بين أربع إلى سبع مزارع تقريبًا، كما أن المزارع المتضررة تتراوح مساحتها بين واحد هكتار إلى ستة هكتارات تقريبًا، وأن المشكلة تكمن في تدمير الخضراوات التي شارفت على الإنتاج.

وأضافوا أن الخيار والفلفل الرومي في المزارع تعد الأكثر تضررًا في البيوت المحمية، إذ وصلت نسبة التدمير إلى 80 % تقريبًا.

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