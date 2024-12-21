ينتمون لوزارة الدفاع والاستخبارات.. التجسس على هواتف 20 مسؤولاً باكستانيًا

جرى باستخدام برامج إسرائيلية لصالح الهند

نقلت صحيفة "جارديان" البريطانية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن هواتف عشرين مسؤولاً باكستانيًا على الأقل، تعرضت في وقت سابق من العام الجاري للتجسس باستخدام برمجيات تنتجها شركة NSO الإسرائيلية، حسبما أورد اليوم (السبت) موقع "روسيا اليوم".

وبينت "جارديان" أن الكشف عن التجسس الذي استهدف على وجه الخصوص مسؤولين بارزين في وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات الباكستانية جرى في مايو الماضي نتيجة لتحليل بيانات هواتف نحو 1.4 ألف شخص تعرضت لمحاولات القرصنة خلال فترة أسبوعين.

وأضافت أن القراصنة حاولوا استغلال نقاط الضعف في تطبيق "واتساب" للوصول إلى بيانات هواتف المسؤولين المستهدفين بواسطة برنامج Pegasus الذي تنتجه الشركة الإسرائيلية.

وذكرت "غارديان" أن هذه القضية تثير شبهات بأن حكومة نيودلهي قد تقف وراء التجسس.

وأشارت إلى أن 121 شخصًا على الأقل في الهند أصبحوا ضحية القرصنة باستخدام منتجات NSO في العام الجاري، بينهم عشرات المعارضين لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.