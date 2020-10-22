النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الدفاع المدني عن حريق #تنومة: الجهود تتواصل ومنعنا وصوله للمناطق السكنية ولا إصابات

إمارة عسير أكدت سابقًا أن نسبة إخماد الحريق بلغت 70٪ من المساحة المعروفة حدودها حاليًّا

كشفت المديرية العامة للدفاع المدني قبل قليل، أن جهود إخماد حريق #تنومه متواصلة دون تسجيل إصابات ولله الحمد.

وقال الدفاع المدني: فِرَق الدفاع المدني بعسير تُواصل مهامها في إخماد حريق #تنومه وتمنع وصوله إلى المناطق السكنية، دون تسجيل إصابات ولله الحمد حتى الآن.

يُذكر أن الدفاع المدني -بمساندة من عدة جهات- يواصل جهوده لإخماد #حريق_تنومة منذ مساء أمس وفي وقت سابق قالت إمارة منطقة عسير صباح اليوم: إن غرفة العمليات المشتركة بإمارة #عسير تُواصل دعم مالك الخطر "#الدفاع_المدني"، والتنسيق المكثف لجهود الجهات الحكومية، لإخماد #حريق_تنومة.

وكانت الإمارة قد أكدت أن نسبة إخماد #حريق_تنومة بلغت 70٪ من المساحة المعروفة حدودها حاليًّا؛ فيما تستمر عملية الإخماد في الأجزاء المتبقية رغم صعوبة التضاريس، وتحسبًا لنشاط الرياح تواصل غرفة العمليات المشتركة بإمارة #عسير والفِرَق الميدانية أعمالها في متابعة الإخماد وإدارة الأزمة بكافة توقعاتها.

وفي وقت سابق قدّرت القيادة الميدانية لإدارة أزمة #حريق_تنومة مساحته بـ1000×500م، وتم تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية في مراحل إخماده؛ منها إخلاء منزل واحد فقط، كإجراء احترازي رغم بُعد مسافته عن موقع الحريق، وسيتم تعزيز عملية الإخماد بالطائرة الاستطلاعية عند أول ضوء.

حريق جبل غلامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الدفاع المدني عن حريق #تنومة: الجهود تتواصل ومنعنا وصوله للمناطق السكنية ولا إصابات
سبق

كشفت المديرية العامة للدفاع المدني قبل قليل، أن جهود إخماد حريق #تنومه متواصلة دون تسجيل إصابات ولله الحمد.

وقال الدفاع المدني: فِرَق الدفاع المدني بعسير تُواصل مهامها في إخماد حريق #تنومه وتمنع وصوله إلى المناطق السكنية، دون تسجيل إصابات ولله الحمد حتى الآن.

يُذكر أن الدفاع المدني -بمساندة من عدة جهات- يواصل جهوده لإخماد #حريق_تنومة منذ مساء أمس وفي وقت سابق قالت إمارة منطقة عسير صباح اليوم: إن غرفة العمليات المشتركة بإمارة #عسير تُواصل دعم مالك الخطر "#الدفاع_المدني"، والتنسيق المكثف لجهود الجهات الحكومية، لإخماد #حريق_تنومة.

وكانت الإمارة قد أكدت أن نسبة إخماد #حريق_تنومة بلغت 70٪ من المساحة المعروفة حدودها حاليًّا؛ فيما تستمر عملية الإخماد في الأجزاء المتبقية رغم صعوبة التضاريس، وتحسبًا لنشاط الرياح تواصل غرفة العمليات المشتركة بإمارة #عسير والفِرَق الميدانية أعمالها في متابعة الإخماد وإدارة الأزمة بكافة توقعاتها.

وفي وقت سابق قدّرت القيادة الميدانية لإدارة أزمة #حريق_تنومة مساحته بـ1000×500م، وتم تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية في مراحل إخماده؛ منها إخلاء منزل واحد فقط، كإجراء احترازي رغم بُعد مسافته عن موقع الحريق، وسيتم تعزيز عملية الإخماد بالطائرة الاستطلاعية عند أول ضوء.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
12:38 PM

الدفاع المدني عن حريق #تنومة: الجهود تتواصل ومنعنا وصوله للمناطق السكنية ولا إصابات

إمارة عسير أكدت سابقًا أن نسبة إخماد الحريق بلغت 70٪ من المساحة المعروفة حدودها حاليًّا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,453

كشفت المديرية العامة للدفاع المدني قبل قليل، أن جهود إخماد حريق #تنومه متواصلة دون تسجيل إصابات ولله الحمد.

وقال الدفاع المدني: فِرَق الدفاع المدني بعسير تُواصل مهامها في إخماد حريق #تنومه وتمنع وصوله إلى المناطق السكنية، دون تسجيل إصابات ولله الحمد حتى الآن.

يُذكر أن الدفاع المدني -بمساندة من عدة جهات- يواصل جهوده لإخماد #حريق_تنومة منذ مساء أمس وفي وقت سابق قالت إمارة منطقة عسير صباح اليوم: إن غرفة العمليات المشتركة بإمارة #عسير تُواصل دعم مالك الخطر "#الدفاع_المدني"، والتنسيق المكثف لجهود الجهات الحكومية، لإخماد #حريق_تنومة.

وكانت الإمارة قد أكدت أن نسبة إخماد #حريق_تنومة بلغت 70٪ من المساحة المعروفة حدودها حاليًّا؛ فيما تستمر عملية الإخماد في الأجزاء المتبقية رغم صعوبة التضاريس، وتحسبًا لنشاط الرياح تواصل غرفة العمليات المشتركة بإمارة #عسير والفِرَق الميدانية أعمالها في متابعة الإخماد وإدارة الأزمة بكافة توقعاتها.

وفي وقت سابق قدّرت القيادة الميدانية لإدارة أزمة #حريق_تنومة مساحته بـ1000×500م، وتم تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية في مراحل إخماده؛ منها إخلاء منزل واحد فقط، كإجراء احترازي رغم بُعد مسافته عن موقع الحريق، وسيتم تعزيز عملية الإخماد بالطائرة الاستطلاعية عند أول ضوء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,144
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,614
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,302
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,602

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

أحمد عجب
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

عبدالرحمن المرشد
أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

غسان محمد عسيلان
ذلك الكتاب..!

ذلك الكتاب..!

محمد الرطيان
الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة