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سامي: "الزعيم" تجاوز الظروف وحقق اللقب.. مبروك للمدرج الفخم

بارك سامي الجابر لاعب الهلال السابق للهلاليين تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا وقال: "أبارك لمولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهد والشعب السعودي والأمة الهلالية".

وأضاف: اليوم حقق الهلال مكاسب عظيمة، لأن ما نراه عمل تراكمي منذ سنوات وخاصة 2014 و2017 ، والحمد لله حققنا نتائجه.

وزاد: "القيادة قدمت للرياضة السعودية ونجح الهلال في تقديم هذا اللقب، والذي راهن تركي آل الشيخ إبان رئاسته للهيئة على تحقيقه".

وأضاف: هذا اللقب سينعكس على المنتخب السعودي والأندية، لأننا نحتاج لإنجازات تعيد للكرة السعودية مكانتها، ويمنحنا ثقة أكبر.

وأضاف: مر الفريق في هذا الموسم بظروف صعبة، ولكن الإدارة والمدرب نجحوا في تجاوزها، وأيضًا لا نغفل دور اللاعبين وخاصة السعوديين والذين كانوا لهم دور كبير في تحقيق البطولة، ولا ننسى إحساس اللاعبين جميعاً بالبطولة ساهم في تحقيقها.

وختم الجابر حديثه بالقول: "أبارك لجماهير الهلال المدرج الفخم".

الهلال بطولة دوري أبطال آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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سامي: "الزعيم" تجاوز الظروف وحقق اللقب.. مبروك للمدرج الفخم
سبق

بارك سامي الجابر لاعب الهلال السابق للهلاليين تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا وقال: "أبارك لمولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهد والشعب السعودي والأمة الهلالية".

وأضاف: اليوم حقق الهلال مكاسب عظيمة، لأن ما نراه عمل تراكمي منذ سنوات وخاصة 2014 و2017 ، والحمد لله حققنا نتائجه.

وزاد: "القيادة قدمت للرياضة السعودية ونجح الهلال في تقديم هذا اللقب، والذي راهن تركي آل الشيخ إبان رئاسته للهيئة على تحقيقه".

وأضاف: هذا اللقب سينعكس على المنتخب السعودي والأندية، لأننا نحتاج لإنجازات تعيد للكرة السعودية مكانتها، ويمنحنا ثقة أكبر.

وأضاف: مر الفريق في هذا الموسم بظروف صعبة، ولكن الإدارة والمدرب نجحوا في تجاوزها، وأيضًا لا نغفل دور اللاعبين وخاصة السعوديين والذين كانوا لهم دور كبير في تحقيق البطولة، ولا ننسى إحساس اللاعبين جميعاً بالبطولة ساهم في تحقيقها.

وختم الجابر حديثه بالقول: "أبارك لجماهير الهلال المدرج الفخم".

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
04:07 PM

سامي: "الزعيم" تجاوز الظروف وحقق اللقب.. مبروك للمدرج الفخم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بارك سامي الجابر لاعب الهلال السابق للهلاليين تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا وقال: "أبارك لمولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهد والشعب السعودي والأمة الهلالية".

وأضاف: اليوم حقق الهلال مكاسب عظيمة، لأن ما نراه عمل تراكمي منذ سنوات وخاصة 2014 و2017 ، والحمد لله حققنا نتائجه.

وزاد: "القيادة قدمت للرياضة السعودية ونجح الهلال في تقديم هذا اللقب، والذي راهن تركي آل الشيخ إبان رئاسته للهيئة على تحقيقه".

وأضاف: هذا اللقب سينعكس على المنتخب السعودي والأندية، لأننا نحتاج لإنجازات تعيد للكرة السعودية مكانتها، ويمنحنا ثقة أكبر.

وأضاف: مر الفريق في هذا الموسم بظروف صعبة، ولكن الإدارة والمدرب نجحوا في تجاوزها، وأيضًا لا نغفل دور اللاعبين وخاصة السعوديين والذين كانوا لهم دور كبير في تحقيق البطولة، ولا ننسى إحساس اللاعبين جميعاً بالبطولة ساهم في تحقيقها.

وختم الجابر حديثه بالقول: "أبارك لجماهير الهلال المدرج الفخم".

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