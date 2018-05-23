النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المدينة المنورة.. إنهاء معاناة فتاة لـ 6 سنوات مع "الجنف"

مدير مستشفى الملك فهد يشيد بالإنجاز وتعاون الطواقم الطبية

نجح فريق متخصص في جراحة العظام والعمود الفقري بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة بقيادة استشاري جراحة العظام والعمود الفقري بالمستشفى الدكتور بسام حسين الأحمدي, من تعديل انحراف العمود الفقري (الجنف) بنسبة أكثر من ٨٥٪, وإنهاء معانة فتاة لأكثر من (6) سنوات.


من جانبه أشاد مدير عام المستشفى الدكتور أيمن بن محمد خرابة بهذا الإنجاز الطبي وتعاون الطواقم الطبية بالمستشفى, مؤكداً أن المستشفى زاخر بالكوادر الطبية المميزة في جميع التخصصات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المدينة المنورة.. إنهاء معاناة فتاة لـ 6 سنوات مع "الجنف"
سبق

نجح فريق متخصص في جراحة العظام والعمود الفقري بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة بقيادة استشاري جراحة العظام والعمود الفقري بالمستشفى الدكتور بسام حسين الأحمدي, من تعديل انحراف العمود الفقري (الجنف) بنسبة أكثر من ٨٥٪, وإنهاء معانة فتاة لأكثر من (6) سنوات.


من جانبه أشاد مدير عام المستشفى الدكتور أيمن بن محمد خرابة بهذا الإنجاز الطبي وتعاون الطواقم الطبية بالمستشفى, مؤكداً أن المستشفى زاخر بالكوادر الطبية المميزة في جميع التخصصات.

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
12:20 PM

المدينة المنورة.. إنهاء معاناة فتاة لـ 6 سنوات مع "الجنف"

مدير مستشفى الملك فهد يشيد بالإنجاز وتعاون الطواقم الطبية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
3,936

نجح فريق متخصص في جراحة العظام والعمود الفقري بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة بقيادة استشاري جراحة العظام والعمود الفقري بالمستشفى الدكتور بسام حسين الأحمدي, من تعديل انحراف العمود الفقري (الجنف) بنسبة أكثر من ٨٥٪, وإنهاء معانة فتاة لأكثر من (6) سنوات.


من جانبه أشاد مدير عام المستشفى الدكتور أيمن بن محمد خرابة بهذا الإنجاز الطبي وتعاون الطواقم الطبية بالمستشفى, مؤكداً أن المستشفى زاخر بالكوادر الطبية المميزة في جميع التخصصات.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,754
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,720
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,113
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,328

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني
عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

وحيد بغدادي
عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني
كن واثقًا من نفسك

كن واثقًا من نفسك

علي القطان
"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

عبدالغني الشيخ
ثالوث النجاح

ثالوث النجاح

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة