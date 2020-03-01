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مجلس النواب الأردني: ممنوع "التقبيل" بين المواطنين

الاكتفاء بالمصافحة أثناء تبادل السلام

وافق مجلس النواب الأردني على إصدار بيان يطالب الأردنيين بتجنّب التقبيل في المناسبات والتجمعات العامة؛ وذلك حفاظاً على السلامة العامة، ومنعاً لانتشار فيروس "كورونا" بين المواطنين.

وقال رئيس مجلس النواب الأردني بالإنابة نصار القيسي: إن عدداً من نواب المجلس طلبوا إصدار بيان باسم المجلس، يطالب الشعب الأردني بعدم التقبيل، والاكتفاء بالمصافحة أثناء تبادل السلام بين الأفراد، وذلك كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأضاف "القيسي" أن الأردن ما زال خالياً من الإصابة بفيروس "كورونا"، لكن "هذا الإجراء احترازي، ويأتي حفاظاً على المصلحة العامة".

جدير بالذكر أن تعداد الإصابات المسجلة عالمياً بفيروس "كورونا" المستجد حتى الآن بلغ 86986، في حين سجلت 2979 وفيات، وبلغ عدد المتعافين من المرض 42372.

مجلس النواب الأردني فيروس كورونا الجديد

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مجلس النواب الأردني: ممنوع "التقبيل" بين المواطنين
سبق

وافق مجلس النواب الأردني على إصدار بيان يطالب الأردنيين بتجنّب التقبيل في المناسبات والتجمعات العامة؛ وذلك حفاظاً على السلامة العامة، ومنعاً لانتشار فيروس "كورونا" بين المواطنين.

وقال رئيس مجلس النواب الأردني بالإنابة نصار القيسي: إن عدداً من نواب المجلس طلبوا إصدار بيان باسم المجلس، يطالب الشعب الأردني بعدم التقبيل، والاكتفاء بالمصافحة أثناء تبادل السلام بين الأفراد، وذلك كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأضاف "القيسي" أن الأردن ما زال خالياً من الإصابة بفيروس "كورونا"، لكن "هذا الإجراء احترازي، ويأتي حفاظاً على المصلحة العامة".

جدير بالذكر أن تعداد الإصابات المسجلة عالمياً بفيروس "كورونا" المستجد حتى الآن بلغ 86986، في حين سجلت 2979 وفيات، وبلغ عدد المتعافين من المرض 42372.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
04:40 PM

مجلس النواب الأردني: ممنوع "التقبيل" بين المواطنين

الاكتفاء بالمصافحة أثناء تبادل السلام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق مجلس النواب الأردني على إصدار بيان يطالب الأردنيين بتجنّب التقبيل في المناسبات والتجمعات العامة؛ وذلك حفاظاً على السلامة العامة، ومنعاً لانتشار فيروس "كورونا" بين المواطنين.

وقال رئيس مجلس النواب الأردني بالإنابة نصار القيسي: إن عدداً من نواب المجلس طلبوا إصدار بيان باسم المجلس، يطالب الشعب الأردني بعدم التقبيل، والاكتفاء بالمصافحة أثناء تبادل السلام بين الأفراد، وذلك كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأضاف "القيسي" أن الأردن ما زال خالياً من الإصابة بفيروس "كورونا"، لكن "هذا الإجراء احترازي، ويأتي حفاظاً على المصلحة العامة".

جدير بالذكر أن تعداد الإصابات المسجلة عالمياً بفيروس "كورونا" المستجد حتى الآن بلغ 86986، في حين سجلت 2979 وفيات، وبلغ عدد المتعافين من المرض 42372.

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