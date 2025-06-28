النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأهلي يناقش استعدادات الموسم المقبل في اجتماعه الأول

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعه الأول برئاسة المهندس أحمد الصائغ وحضور نائبه عبدالصمد القرشي وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور وائل الحلبي والمهندس أيمن المدني، والدكتور ياسر محروس والمهندس غسان نصيف، والمهندس عمار زهران.

وثمن المجلس في بداية اجتماعه ثقة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، متمنين أن يقدموا ما يواكب تطلعاته وأن يساهموا مع بقية مجالس إدارات الأندية الرياضية في تقديم النجاحات المرجوة في الجانب الرياضي.

كما قدم مجلس إدارة النادي خالص شكره وعرفانه للأمير منصور بن مشعل، على دعمه اللامحدود ووقفته الدائمة وثقته الكبيرة في المجلس، راجين من العلي القدير أن يوفقوا في تقديم عمل يليق باسم ومكانة النادي الأهلي ويرضي جماهيره العزيزة.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، واحتياجات فرق النادي خلال الفترة المقبلة استعدادًا لبدء منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأهلي يناقش استعدادات الموسم المقبل في اجتماعه الأول
سبق

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعه الأول برئاسة المهندس أحمد الصائغ وحضور نائبه عبدالصمد القرشي وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور وائل الحلبي والمهندس أيمن المدني، والدكتور ياسر محروس والمهندس غسان نصيف، والمهندس عمار زهران.

وثمن المجلس في بداية اجتماعه ثقة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، متمنين أن يقدموا ما يواكب تطلعاته وأن يساهموا مع بقية مجالس إدارات الأندية الرياضية في تقديم النجاحات المرجوة في الجانب الرياضي.

كما قدم مجلس إدارة النادي خالص شكره وعرفانه للأمير منصور بن مشعل، على دعمه اللامحدود ووقفته الدائمة وثقته الكبيرة في المجلس، راجين من العلي القدير أن يوفقوا في تقديم عمل يليق باسم ومكانة النادي الأهلي ويرضي جماهيره العزيزة.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، واحتياجات فرق النادي خلال الفترة المقبلة استعدادًا لبدء منافسات الموسم الرياضي الجديد.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
10:22 PM

الأهلي يناقش استعدادات الموسم المقبل في اجتماعه الأول

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
2
215

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعه الأول برئاسة المهندس أحمد الصائغ وحضور نائبه عبدالصمد القرشي وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور وائل الحلبي والمهندس أيمن المدني، والدكتور ياسر محروس والمهندس غسان نصيف، والمهندس عمار زهران.

وثمن المجلس في بداية اجتماعه ثقة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، متمنين أن يقدموا ما يواكب تطلعاته وأن يساهموا مع بقية مجالس إدارات الأندية الرياضية في تقديم النجاحات المرجوة في الجانب الرياضي.

كما قدم مجلس إدارة النادي خالص شكره وعرفانه للأمير منصور بن مشعل، على دعمه اللامحدود ووقفته الدائمة وثقته الكبيرة في المجلس، راجين من العلي القدير أن يوفقوا في تقديم عمل يليق باسم ومكانة النادي الأهلي ويرضي جماهيره العزيزة.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، واحتياجات فرق النادي خلال الفترة المقبلة استعدادًا لبدء منافسات الموسم الرياضي الجديد.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,352
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,194
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,708
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,083

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة