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"الصحة": تسجيل 35 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 42 خلال الـ24 ساعة الماضية

"صحة حائل" ترصد 42 مخالفة.. وتحيل 5 منها إلى النيابة العامة

نفّذت 675 جولة للتأكّد من تطبيق الإجراءات الصحية والاحترازية

نفذت صحة حائل ممثلة في إدارة الالتزام 675 جولة رقابية خلال شهر أكتوبر الماضي، شملت المستشفيات الحكومية والخاصة، والمجمعات العامة والمتخصصة، والصيدليات الأهلية، بهدف التأكّد من التقيد بالإجراءات الصحية والاحترازية.

وبيّنت أن عدد الجولات الرقابية على مستشفيات القطاعين الحكومي والخاص بلغ 65 جولة و131 جولة على المجمعات الصحية الخاصة و393 جولة على الصيدليات الأهلية و75 مختبراً طبياً، و10 مراكز نظارات، ومركز علاج طبيعي، أسفرت عن رصد 42 مخالفة منها 25 مخالفة أُحيلت إلى لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، و12 مخالفة لممارس صحي أُحيلت إلى لجنة النظر بمخالفات مزاولة المهن، و5 مخالفات أُحيلت إلى النيابة العامة.

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"صحة حائل" ترصد 42 مخالفة.. وتحيل 5 منها إلى النيابة العامة
سبق

نفذت صحة حائل ممثلة في إدارة الالتزام 675 جولة رقابية خلال شهر أكتوبر الماضي، شملت المستشفيات الحكومية والخاصة، والمجمعات العامة والمتخصصة، والصيدليات الأهلية، بهدف التأكّد من التقيد بالإجراءات الصحية والاحترازية.

وبيّنت أن عدد الجولات الرقابية على مستشفيات القطاعين الحكومي والخاص بلغ 65 جولة و131 جولة على المجمعات الصحية الخاصة و393 جولة على الصيدليات الأهلية و75 مختبراً طبياً، و10 مراكز نظارات، ومركز علاج طبيعي، أسفرت عن رصد 42 مخالفة منها 25 مخالفة أُحيلت إلى لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، و12 مخالفة لممارس صحي أُحيلت إلى لجنة النظر بمخالفات مزاولة المهن، و5 مخالفات أُحيلت إلى النيابة العامة.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
01:55 PM

"صحة حائل" ترصد 42 مخالفة.. وتحيل 5 منها إلى النيابة العامة

نفّذت 675 جولة للتأكّد من تطبيق الإجراءات الصحية والاحترازية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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نفذت صحة حائل ممثلة في إدارة الالتزام 675 جولة رقابية خلال شهر أكتوبر الماضي، شملت المستشفيات الحكومية والخاصة، والمجمعات العامة والمتخصصة، والصيدليات الأهلية، بهدف التأكّد من التقيد بالإجراءات الصحية والاحترازية.

وبيّنت أن عدد الجولات الرقابية على مستشفيات القطاعين الحكومي والخاص بلغ 65 جولة و131 جولة على المجمعات الصحية الخاصة و393 جولة على الصيدليات الأهلية و75 مختبراً طبياً، و10 مراكز نظارات، ومركز علاج طبيعي، أسفرت عن رصد 42 مخالفة منها 25 مخالفة أُحيلت إلى لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، و12 مخالفة لممارس صحي أُحيلت إلى لجنة النظر بمخالفات مزاولة المهن، و5 مخالفات أُحيلت إلى النيابة العامة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,642
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