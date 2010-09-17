كما طالبت الوكالة عبر حساب "العناية بالعملاء" من الجميع بعدم استخدام رقم السجل المدني أو صور بطاقات الهوية الوطنية في أي إعلانات.

طلبت وكالة الأحوال المدنية، من حساب إحدى المنشآت على موقع التدوين المصغر "تويتر" بحذف إعلان ترويجي طرحه تضمّن صورة شكلية للهوية الوطنية السعودية.

"الأحوال المدنية" تتدخل وتطالب بحذف إعلان تضمن صورًا لـ"للهوية الوطنية" فهد الغبيوي سبق 2021-09-17 طلبت وكالة الأحوال المدنية، من حساب إحدى المنشآت على موقع التدوين المصغر "تويتر" بحذف إعلان ترويجي طرحه تضمّن صورة شكلية للهوية الوطنية السعودية. كما طالبت الوكالة عبر حساب "العناية بالعملاء" من الجميع بعدم استخدام رقم السجل المدني أو صور بطاقات الهوية الوطنية في أي إعلانات.

17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443 07:02 PM

"الأحوال المدنية" تتدخل وتطالب بحذف إعلان تضمن صورًا لـ"للهوية الوطنية" دعت لعدم استخدامها أول السجل المدني في الأعمال الترويجية





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طلبت وكالة الأحوال المدنية، من حساب إحدى المنشآت على موقع التدوين المصغر "تويتر" بحذف إعلان ترويجي طرحه تضمّن صورة شكلية للهوية الوطنية السعودية.

كما طالبت الوكالة عبر حساب "العناية بالعملاء" من الجميع بعدم استخدام رقم السجل المدني أو صور بطاقات الهوية الوطنية في أي إعلانات.