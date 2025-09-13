النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 601 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1034 خلال الـ24 ساعة الماضية

"بدر بن سلطان" يرعى انطلاق "ملتقى حياة آمنة مطمئنة"

تنظمه جامعة جدة افتراضاً الثلاثاء المقبل.. برنامج لجنة الأمن الاجتماعي

يرعى نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز وبحضور رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان بعد غد (الثلاثاء) حفل افتتاح ملتقى (حياة آمنة مطمئنة) الافتراضي الذي تنظمه جامعة جدة ضمن برنامج لجنة الأمن الاجتماعي بالجامعة بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة وشرطة منطقة مكة المكرمة وتستمر فعالياته لمدة أربعة أسابيع.

وأوضحت وكيلة جامعة جدة لشؤون الطالبات ورئيسة لجنة الأمن الاجتماعي بجامعة جدة الدكتورة شذا خصيفان أن الملتقى يأتي استشعاراً من دور الجامعة تجاه الاهتمام بقضايا المجتمع التي تؤثر سلباً على أمنه واستقراره وانصرافه نحو البناء والتنمية، مشيرة إلى أن الملتقى يستهدف كافة شرائح المجتمع ويسعى للمساهمة في رفع الوعي المجتمعي بقضايا العنف وتسليط الأضواء على العديد من جوانبه المختلفة .

وأضافت الخصيفان أن الملتقى يتضمن تسعة محاور رئيسية تناقش في عدد من الجلسات الحوارية التي تتناول العديد من القضايا والمواضيع ذات العلاقة بمواضيع العنف وآثاره المختلفة على كافة مناحي الحياة وأهمها العنف وآثاره الصحية، ودور الفنون في مواجهة العنف، ودور الرياضة في الحد من العنف، والعنف والحالة الاقتصادية، وخطاب العنف في الإعلام، والعنف وثورة التقنية والتكنولوجيا، والرؤية الإسلامية للعنف، والقانون والعنف، وكيفية حماية المجتمع من العنف .

ويشارك في إلقاء مواضيع ومحاضرات الملتقى وإدارة جلساته نخبة مميزة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة جدة بشطريها للرجال والسيدات.

نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"بدر بن سلطان" يرعى انطلاق "ملتقى حياة آمنة مطمئنة"
سبق

يرعى نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز وبحضور رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان بعد غد (الثلاثاء) حفل افتتاح ملتقى (حياة آمنة مطمئنة) الافتراضي الذي تنظمه جامعة جدة ضمن برنامج لجنة الأمن الاجتماعي بالجامعة بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة وشرطة منطقة مكة المكرمة وتستمر فعالياته لمدة أربعة أسابيع.

وأوضحت وكيلة جامعة جدة لشؤون الطالبات ورئيسة لجنة الأمن الاجتماعي بجامعة جدة الدكتورة شذا خصيفان أن الملتقى يأتي استشعاراً من دور الجامعة تجاه الاهتمام بقضايا المجتمع التي تؤثر سلباً على أمنه واستقراره وانصرافه نحو البناء والتنمية، مشيرة إلى أن الملتقى يستهدف كافة شرائح المجتمع ويسعى للمساهمة في رفع الوعي المجتمعي بقضايا العنف وتسليط الأضواء على العديد من جوانبه المختلفة .

وأضافت الخصيفان أن الملتقى يتضمن تسعة محاور رئيسية تناقش في عدد من الجلسات الحوارية التي تتناول العديد من القضايا والمواضيع ذات العلاقة بمواضيع العنف وآثاره المختلفة على كافة مناحي الحياة وأهمها العنف وآثاره الصحية، ودور الفنون في مواجهة العنف، ودور الرياضة في الحد من العنف، والعنف والحالة الاقتصادية، وخطاب العنف في الإعلام، والعنف وثورة التقنية والتكنولوجيا، والرؤية الإسلامية للعنف، والقانون والعنف، وكيفية حماية المجتمع من العنف .

ويشارك في إلقاء مواضيع ومحاضرات الملتقى وإدارة جلساته نخبة مميزة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة جدة بشطريها للرجال والسيدات.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
03:21 PM

"بدر بن سلطان" يرعى انطلاق "ملتقى حياة آمنة مطمئنة"

تنظمه جامعة جدة افتراضاً الثلاثاء المقبل.. برنامج لجنة الأمن الاجتماعي

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
192

يرعى نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز وبحضور رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان بعد غد (الثلاثاء) حفل افتتاح ملتقى (حياة آمنة مطمئنة) الافتراضي الذي تنظمه جامعة جدة ضمن برنامج لجنة الأمن الاجتماعي بالجامعة بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة وشرطة منطقة مكة المكرمة وتستمر فعالياته لمدة أربعة أسابيع.

وأوضحت وكيلة جامعة جدة لشؤون الطالبات ورئيسة لجنة الأمن الاجتماعي بجامعة جدة الدكتورة شذا خصيفان أن الملتقى يأتي استشعاراً من دور الجامعة تجاه الاهتمام بقضايا المجتمع التي تؤثر سلباً على أمنه واستقراره وانصرافه نحو البناء والتنمية، مشيرة إلى أن الملتقى يستهدف كافة شرائح المجتمع ويسعى للمساهمة في رفع الوعي المجتمعي بقضايا العنف وتسليط الأضواء على العديد من جوانبه المختلفة .

وأضافت الخصيفان أن الملتقى يتضمن تسعة محاور رئيسية تناقش في عدد من الجلسات الحوارية التي تتناول العديد من القضايا والمواضيع ذات العلاقة بمواضيع العنف وآثاره المختلفة على كافة مناحي الحياة وأهمها العنف وآثاره الصحية، ودور الفنون في مواجهة العنف، ودور الرياضة في الحد من العنف، والعنف والحالة الاقتصادية، وخطاب العنف في الإعلام، والعنف وثورة التقنية والتكنولوجيا، والرؤية الإسلامية للعنف، والقانون والعنف، وكيفية حماية المجتمع من العنف .

ويشارك في إلقاء مواضيع ومحاضرات الملتقى وإدارة جلساته نخبة مميزة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة جدة بشطريها للرجال والسيدات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,942
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,892
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,531
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,519

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

ماجد الحربي
وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة