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نادي الفروسية بحائل ينظم سباقه الـ 16 للموسم الحالي على طريق القاعد

"التبيناوي": يتكون من 5 أشواط .. وعدد الجياد المسجلة بلغت 66 جوادًا

ينظم نادي الفروسية بمنطقة حائل، غدًا الأربعاء، بميدانه على طريق حائل – القاعد، حفل سباقه الـ16 للموسم الحالي، على سيارتي «شركة السليمي للمقاولات، وعضو مجلس إدارة الميدان بندر بن طلال الشريم».

وتفصيلاً، أوضح مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر التبيناوي أن عدد الجياد المسجلة وصل إلى 66 جوادًا، مشيرًا إلى أن السباق يتكون من 5 أشواط، الشوط الأول خصص للدرجة لم تربح، والشوط الثاني مفتوح مواليد 2018، بينما خصص الشوط الثالث لفئة مفتوح مواليد 2017، أما الشوط الرابع «سيارة» فخصص لفئة مفتوح أفراس، والشوط الخامس «سيارة» للدرجة مفتوح الدرجات.

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نادي الفروسية بحائل ينظم سباقه الـ 16 للموسم الحالي على طريق القاعد
سبق

ينظم نادي الفروسية بمنطقة حائل، غدًا الأربعاء، بميدانه على طريق حائل – القاعد، حفل سباقه الـ16 للموسم الحالي، على سيارتي «شركة السليمي للمقاولات، وعضو مجلس إدارة الميدان بندر بن طلال الشريم».

وتفصيلاً، أوضح مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر التبيناوي أن عدد الجياد المسجلة وصل إلى 66 جوادًا، مشيرًا إلى أن السباق يتكون من 5 أشواط، الشوط الأول خصص للدرجة لم تربح، والشوط الثاني مفتوح مواليد 2018، بينما خصص الشوط الثالث لفئة مفتوح مواليد 2017، أما الشوط الرابع «سيارة» فخصص لفئة مفتوح أفراس، والشوط الخامس «سيارة» للدرجة مفتوح الدرجات.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
08:48 PM

نادي الفروسية بحائل ينظم سباقه الـ 16 للموسم الحالي على طريق القاعد

"التبيناوي": يتكون من 5 أشواط .. وعدد الجياد المسجلة بلغت 66 جوادًا

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منصور الشلاقي - الرياض
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ينظم نادي الفروسية بمنطقة حائل، غدًا الأربعاء، بميدانه على طريق حائل – القاعد، حفل سباقه الـ16 للموسم الحالي، على سيارتي «شركة السليمي للمقاولات، وعضو مجلس إدارة الميدان بندر بن طلال الشريم».

وتفصيلاً، أوضح مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر التبيناوي أن عدد الجياد المسجلة وصل إلى 66 جوادًا، مشيرًا إلى أن السباق يتكون من 5 أشواط، الشوط الأول خصص للدرجة لم تربح، والشوط الثاني مفتوح مواليد 2018، بينما خصص الشوط الثالث لفئة مفتوح مواليد 2017، أما الشوط الرابع «سيارة» فخصص لفئة مفتوح أفراس، والشوط الخامس «سيارة» للدرجة مفتوح الدرجات.

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200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,978
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