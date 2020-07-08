بعد تعرضه لانتقادات.. "جونسون": أتحمل المسؤولية عن استجابة الحكومة لـ"كورونا"

نفى اتهام قطاع الرعاية الصحية بانتشار الفيروس

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، تحمّله المسؤولية الكاملة عن استجابة الحكومة لتفشي جائحة فيروس كورونا، نافياً أن يكون قد حاول إلقاء اللوم على العاملين في قطاع الرعاية الصحية في انتشار عدوى "كوفيد-19".

وقال "جونسون" أمام البرلمان: "عندما يتعلق الأمر بتحمل المسؤولية، فأنا أتحمل المسؤولية الكاملة عما حدث، ما لم يكن معروفاً للجميع في بداية التفشي أن الفيروس ينتقل من أشخاص لا يعانون من أعراض لغيرهم ولذلك غيرنا الإرشادات والتوجيهات"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "آخر ما أريد القيام به هو إلقاء اللوم على العاملين بالرعاية الصحية فيما حدث، أو أن يتصور أي منهم أنني ألقي اللوم عليهم".

وتعرض "جونسون" لانتقادات بسبب إعلانه أن "بعض دور الرعاية لم تتبع الإجراءات للحد من الوفيات بالمرض"، وطلب منه زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر مراراً الاعتذار، لكن رئيس الوزراء لم يعتذر.