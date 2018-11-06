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موظفو "الرياضة": اجتماعنا مع رئيس الهيئة أشعل حماسنا

شكروا "آل الشيخ" على رفع سقف الهمة والطموح لديهم

حظي اجتماع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، مع موظفي وموظفات الهيئة، أمس، بالكثير من الاهتمام وردود الأفعال التي أبرزت ما دار فيه.

وغرد عدد من موظفي الهيئة العامة للرياضة عبر حساباتهم الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعبارات شكر وتقدير، أعربوا فيها عن سعادتهم باللقاء وما تمخض عنه من تحفيز لهم.

وقال الموظف نايف الطلاسي: الاجتماع أعطانا كثيراً من الثقة والتحفيز، شكراً معالي رئيس الهيئة على اهتمامك وحرصك".

وغرّد الموظف صالح العليان بقوله: الاجتماع بثّ فينا الحماس ورفع سقف الهمة والطموح لدينا، وحفزنا لنعمل ونضاعف الجهد أكثر فأكثر، شكراً معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ.

أما عبدالله الفرشان فقال: ألف شكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على اهتمامك واحتضاننا كشباب نعمل في هيئة الرياضة ونعدك بتقديم الأفضل".

بدوره، غرّد عبدالله القحطاني بالقول: يوم سعيد لمنسوبي الهيئة العامة للرياضة، ألف شكر على وقتك واهتمامك وحرصك معالي المستشار تركي آل الشيخ، ونعدك بالأفضل في القادم القريب.

وقال الموظف محمد السبيعي: كأحد الموظفين في هيئة الرياضة.. شكراً معالي المستشار تركي آل الشيخ على ثقتك فينا واهتمامك بنا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موظفو "الرياضة": اجتماعنا مع رئيس الهيئة أشعل حماسنا
سبق

حظي اجتماع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، مع موظفي وموظفات الهيئة، أمس، بالكثير من الاهتمام وردود الأفعال التي أبرزت ما دار فيه.

وغرد عدد من موظفي الهيئة العامة للرياضة عبر حساباتهم الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعبارات شكر وتقدير، أعربوا فيها عن سعادتهم باللقاء وما تمخض عنه من تحفيز لهم.

وقال الموظف نايف الطلاسي: الاجتماع أعطانا كثيراً من الثقة والتحفيز، شكراً معالي رئيس الهيئة على اهتمامك وحرصك".

وغرّد الموظف صالح العليان بقوله: الاجتماع بثّ فينا الحماس ورفع سقف الهمة والطموح لدينا، وحفزنا لنعمل ونضاعف الجهد أكثر فأكثر، شكراً معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ.

أما عبدالله الفرشان فقال: ألف شكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على اهتمامك واحتضاننا كشباب نعمل في هيئة الرياضة ونعدك بتقديم الأفضل".

بدوره، غرّد عبدالله القحطاني بالقول: يوم سعيد لمنسوبي الهيئة العامة للرياضة، ألف شكر على وقتك واهتمامك وحرصك معالي المستشار تركي آل الشيخ، ونعدك بالأفضل في القادم القريب.

وقال الموظف محمد السبيعي: كأحد الموظفين في هيئة الرياضة.. شكراً معالي المستشار تركي آل الشيخ على ثقتك فينا واهتمامك بنا.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
05:13 PM

موظفو "الرياضة": اجتماعنا مع رئيس الهيئة أشعل حماسنا

شكروا "آل الشيخ" على رفع سقف الهمة والطموح لديهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حظي اجتماع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، مع موظفي وموظفات الهيئة، أمس، بالكثير من الاهتمام وردود الأفعال التي أبرزت ما دار فيه.

وغرد عدد من موظفي الهيئة العامة للرياضة عبر حساباتهم الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعبارات شكر وتقدير، أعربوا فيها عن سعادتهم باللقاء وما تمخض عنه من تحفيز لهم.

وقال الموظف نايف الطلاسي: الاجتماع أعطانا كثيراً من الثقة والتحفيز، شكراً معالي رئيس الهيئة على اهتمامك وحرصك".

وغرّد الموظف صالح العليان بقوله: الاجتماع بثّ فينا الحماس ورفع سقف الهمة والطموح لدينا، وحفزنا لنعمل ونضاعف الجهد أكثر فأكثر، شكراً معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ.

أما عبدالله الفرشان فقال: ألف شكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على اهتمامك واحتضاننا كشباب نعمل في هيئة الرياضة ونعدك بتقديم الأفضل".

بدوره، غرّد عبدالله القحطاني بالقول: يوم سعيد لمنسوبي الهيئة العامة للرياضة، ألف شكر على وقتك واهتمامك وحرصك معالي المستشار تركي آل الشيخ، ونعدك بالأفضل في القادم القريب.

وقال الموظف محمد السبيعي: كأحد الموظفين في هيئة الرياضة.. شكراً معالي المستشار تركي آل الشيخ على ثقتك فينا واهتمامك بنا.

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