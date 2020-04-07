"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر للعاشرة مساء
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تضمن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة التي تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد.
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-04-07
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تضمن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة التي تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد.
وبيّنت أن الحالة تستمر حتى العاشرة مساءً.
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
09:12 AM
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر للعاشرة مساء
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تضمن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة التي تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد.