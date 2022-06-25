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"التعليم" تطبق خدمة استقبال المراجعين عن بعد لمسؤولي الوزارة

تسهيلاً للمواطنين ولتسريع الخدمة

التقى نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي أول أمس عدداً من المستفيدين من خدمات الوزارة في مختلف مناطق المملكة عبر برنامج "لقاء" الإلكتروني، إحدى الخدمات الإلكترونية في وزارة التعليم، وذلك بهدف الوصول إلى تواصلٍ أسرع وأكثر سهولة ويسرًا، مما يتيح المجال أمام المستفيدين من مختلف مناطق المملكة لقاء مسؤولي الوزارة.

وخلال تطبيق الخدمة تم استقبال المستفيدين، والاطلاع على متطلباتهم، والتوجيه حيالها لجهات الاختصاص المختلفة في الوزارة، وهذه الخطوة تمثّل جزءاً من منظومة متكاملةٍ من الخدمات تسعى وزارة التعليم إلى اكتمالها قريباً.

وذكر المشرف العام على مركز تواصل عبدالعزيز بن منصور العصيمي أن هذه الخطوة جاءت انطلاقًا من حرص الوزارة على خلق قنوات تواصلٍ فاعلة، موضّحًا أنّ آلية الاستفادة من الخدمة تتم من خلال تقديم المستفيد طلبًا عبر منصّة تواصل، مرفقًا معه جميع المستندات والخطابات التي تتعلّق بموضوع الطلب، ومن ثَمّ يتم التنسيق لتحديد الموعد المناسب مع المسؤول المختص في أقرب فرصة، ليتمّ لاحقًا عقد اللقاء عبر الدوائر التلفزيونية الإلكترونية التي تربط كافة إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بديوان الوزارة في الرياض.

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"التعليم" تطبق خدمة استقبال المراجعين عن بعد لمسؤولي الوزارة
سبق

التقى نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي أول أمس عدداً من المستفيدين من خدمات الوزارة في مختلف مناطق المملكة عبر برنامج "لقاء" الإلكتروني، إحدى الخدمات الإلكترونية في وزارة التعليم، وذلك بهدف الوصول إلى تواصلٍ أسرع وأكثر سهولة ويسرًا، مما يتيح المجال أمام المستفيدين من مختلف مناطق المملكة لقاء مسؤولي الوزارة.

وخلال تطبيق الخدمة تم استقبال المستفيدين، والاطلاع على متطلباتهم، والتوجيه حيالها لجهات الاختصاص المختلفة في الوزارة، وهذه الخطوة تمثّل جزءاً من منظومة متكاملةٍ من الخدمات تسعى وزارة التعليم إلى اكتمالها قريباً.

وذكر المشرف العام على مركز تواصل عبدالعزيز بن منصور العصيمي أن هذه الخطوة جاءت انطلاقًا من حرص الوزارة على خلق قنوات تواصلٍ فاعلة، موضّحًا أنّ آلية الاستفادة من الخدمة تتم من خلال تقديم المستفيد طلبًا عبر منصّة تواصل، مرفقًا معه جميع المستندات والخطابات التي تتعلّق بموضوع الطلب، ومن ثَمّ يتم التنسيق لتحديد الموعد المناسب مع المسؤول المختص في أقرب فرصة، ليتمّ لاحقًا عقد اللقاء عبر الدوائر التلفزيونية الإلكترونية التي تربط كافة إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بديوان الوزارة في الرياض.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
06:42 PM

"التعليم" تطبق خدمة استقبال المراجعين عن بعد لمسؤولي الوزارة

تسهيلاً للمواطنين ولتسريع الخدمة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
771

التقى نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي أول أمس عدداً من المستفيدين من خدمات الوزارة في مختلف مناطق المملكة عبر برنامج "لقاء" الإلكتروني، إحدى الخدمات الإلكترونية في وزارة التعليم، وذلك بهدف الوصول إلى تواصلٍ أسرع وأكثر سهولة ويسرًا، مما يتيح المجال أمام المستفيدين من مختلف مناطق المملكة لقاء مسؤولي الوزارة.

وخلال تطبيق الخدمة تم استقبال المستفيدين، والاطلاع على متطلباتهم، والتوجيه حيالها لجهات الاختصاص المختلفة في الوزارة، وهذه الخطوة تمثّل جزءاً من منظومة متكاملةٍ من الخدمات تسعى وزارة التعليم إلى اكتمالها قريباً.

وذكر المشرف العام على مركز تواصل عبدالعزيز بن منصور العصيمي أن هذه الخطوة جاءت انطلاقًا من حرص الوزارة على خلق قنوات تواصلٍ فاعلة، موضّحًا أنّ آلية الاستفادة من الخدمة تتم من خلال تقديم المستفيد طلبًا عبر منصّة تواصل، مرفقًا معه جميع المستندات والخطابات التي تتعلّق بموضوع الطلب، ومن ثَمّ يتم التنسيق لتحديد الموعد المناسب مع المسؤول المختص في أقرب فرصة، ليتمّ لاحقًا عقد اللقاء عبر الدوائر التلفزيونية الإلكترونية التي تربط كافة إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بديوان الوزارة في الرياض.

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