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الأردن تسجل 824 إصابة جديدة و26 وفاة بكورونا و3509 حالة شفاء

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 824 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 712901 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 688519 حالة شفاء بعد تسجيل 3509 حالات إضافية، كما سجلت 26 حالة وفاة، لترتفع حالات الوفاة إلى 8897 حالة.


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الأردن تسجل 824 إصابة جديدة و26 وفاة بكورونا و3509 حالة شفاء
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 824 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 712901 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 688519 حالة شفاء بعد تسجيل 3509 حالات إضافية، كما سجلت 26 حالة وفاة، لترتفع حالات الوفاة إلى 8897 حالة.


02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
05:10 PM

الأردن تسجل 824 إصابة جديدة و26 وفاة بكورونا و3509 حالة شفاء

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 824 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 712901 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 688519 حالة شفاء بعد تسجيل 3509 حالات إضافية، كما سجلت 26 حالة وفاة، لترتفع حالات الوفاة إلى 8897 حالة.


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