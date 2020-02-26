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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على هذه المناطق

سحب رعدية على الرياض والشرقية .. وضباب بشمال وشمال المملكة وغربها

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية؛ يمتد إلى نجران؛ قد يصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية، كما تتكوّن السحب الرعدية على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية، وانخفاضٌ ملموسٌ في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، بينما يتوقع -بمشيئة الله تعالى- تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من شمال وشمال غرب المملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بوجه عام بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الطقس الأرصاد رياح مثيرة للأتربة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على هذه المناطق
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية؛ يمتد إلى نجران؛ قد يصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية، كما تتكوّن السحب الرعدية على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية، وانخفاضٌ ملموسٌ في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، بينما يتوقع -بمشيئة الله تعالى- تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من شمال وشمال غرب المملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بوجه عام بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
08:15 AM

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على هذه المناطق

سحب رعدية على الرياض والشرقية .. وضباب بشمال وشمال المملكة وغربها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية؛ يمتد إلى نجران؛ قد يصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية، كما تتكوّن السحب الرعدية على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية، وانخفاضٌ ملموسٌ في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، بينما يتوقع -بمشيئة الله تعالى- تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من شمال وشمال غرب المملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بوجه عام بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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