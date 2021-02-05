النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 257 خلال الـ24 ساعة الماضية

لجان ومراقبون.. "مساجد الأفلاج" تتابع تقيد المصلين في الجوامع بالاحترازات

جولات ميدانية مستمرة للتأكد من التزام الجميع.. "كمامات وسجاد وتباعد وغيرها"

تابعت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الأفلاج، اليوم، تقيد المصلين بالإجراءات الاحترازية في الجوامع، وأكدت على ضرورة التقيد بها.

وكان مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الأفلاج محمد بن نمشان الفضلي، قد كلّف لجاناً إضافة إلى وحدة المراقبين وبمشاركة مدير الإدارة بالقيام بجولات ميدانية مستمرة على مساجد وجوامع المحافظة؛ للتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية في المساجد، وقفت خلالها الفرق اليوم الجمعة على جوامع المحافظة للمتابعة والتأكد من من تقيد المصلين بالاشتراطات الصحية لحمايتهم من لبس كمامات وسجاد وتباعد وغيرها من الإجراءات اتخذتها وجهت بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمنع انتشار فيروس كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لجان ومراقبون.. "مساجد الأفلاج" تتابع تقيد المصلين في الجوامع بالاحترازات
سبق

تابعت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الأفلاج، اليوم، تقيد المصلين بالإجراءات الاحترازية في الجوامع، وأكدت على ضرورة التقيد بها.

وكان مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الأفلاج محمد بن نمشان الفضلي، قد كلّف لجاناً إضافة إلى وحدة المراقبين وبمشاركة مدير الإدارة بالقيام بجولات ميدانية مستمرة على مساجد وجوامع المحافظة؛ للتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية في المساجد، وقفت خلالها الفرق اليوم الجمعة على جوامع المحافظة للمتابعة والتأكد من من تقيد المصلين بالاشتراطات الصحية لحمايتهم من لبس كمامات وسجاد وتباعد وغيرها من الإجراءات اتخذتها وجهت بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمنع انتشار فيروس كورونا.

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
02:26 PM

لجان ومراقبون.. "مساجد الأفلاج" تتابع تقيد المصلين في الجوامع بالاحترازات

جولات ميدانية مستمرة للتأكد من التزام الجميع.. "كمامات وسجاد وتباعد وغيرها"

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
2
625

تابعت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الأفلاج، اليوم، تقيد المصلين بالإجراءات الاحترازية في الجوامع، وأكدت على ضرورة التقيد بها.

وكان مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الأفلاج محمد بن نمشان الفضلي، قد كلّف لجاناً إضافة إلى وحدة المراقبين وبمشاركة مدير الإدارة بالقيام بجولات ميدانية مستمرة على مساجد وجوامع المحافظة؛ للتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية في المساجد، وقفت خلالها الفرق اليوم الجمعة على جوامع المحافظة للمتابعة والتأكد من من تقيد المصلين بالاشتراطات الصحية لحمايتهم من لبس كمامات وسجاد وتباعد وغيرها من الإجراءات اتخذتها وجهت بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمنع انتشار فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,852
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,336
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,422
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,232

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة