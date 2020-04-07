"هدف" يودع 23 مليون ريال في حسابات 9138 معلماً ومعلمة في المدارس الأهلية

المستفيدون من برنامج الدعم عن شهر مارس.. صُرف في وقته وبصورة مؤتمتة بالكامل

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" 22.8 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج دعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية البالغ عددهم 9138 معلماً ومعلمة، وذلك عن شهر مارس 2020م، حيث تمت إجراءات صرف الدعم في وقتها المحدد وبصورة مؤتمتة بالكامل.



وكان صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" قد دشن برنامج دعم رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية في شوال 1432هـ، وذلك تنفيذاً للأمر الملكي الكريم بتاريخ 2/7/ 1432 هـ. لمدة 5 سنوات، ويهدف البرنامج إلى زيادة رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، بحيث يبدأ بخمسة آلاف ريال مضافاً إليه 600 ريال بدل نقل، ويدعم الصندوق (50%) من الراتب.