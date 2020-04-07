النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هدف" يودع 23 مليون ريال في حسابات 9138 معلماً ومعلمة في المدارس الأهلية

المستفيدون من برنامج الدعم عن شهر مارس.. صُرف في وقته وبصورة مؤتمتة بالكامل

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" 22.8 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج دعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية البالغ عددهم 9138 معلماً ومعلمة، وذلك عن شهر مارس 2020م، حيث تمت إجراءات صرف الدعم في وقتها المحدد وبصورة مؤتمتة بالكامل.


وكان صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" قد دشن برنامج دعم رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية في شوال 1432هـ، وذلك تنفيذاً للأمر الملكي الكريم بتاريخ 2/7/ 1432 هـ. لمدة 5 سنوات، ويهدف البرنامج إلى زيادة رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، بحيث يبدأ بخمسة آلاف ريال مضافاً إليه 600 ريال بدل نقل، ويدعم الصندوق (50%) من الراتب.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هدف" يودع 23 مليون ريال في حسابات 9138 معلماً ومعلمة في المدارس الأهلية
سبق

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" 22.8 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج دعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية البالغ عددهم 9138 معلماً ومعلمة، وذلك عن شهر مارس 2020م، حيث تمت إجراءات صرف الدعم في وقتها المحدد وبصورة مؤتمتة بالكامل.


وكان صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" قد دشن برنامج دعم رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية في شوال 1432هـ، وذلك تنفيذاً للأمر الملكي الكريم بتاريخ 2/7/ 1432 هـ. لمدة 5 سنوات، ويهدف البرنامج إلى زيادة رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، بحيث يبدأ بخمسة آلاف ريال مضافاً إليه 600 ريال بدل نقل، ويدعم الصندوق (50%) من الراتب.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
02:17 PM

"هدف" يودع 23 مليون ريال في حسابات 9138 معلماً ومعلمة في المدارس الأهلية

المستفيدون من برنامج الدعم عن شهر مارس.. صُرف في وقته وبصورة مؤتمتة بالكامل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
3,292

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" 22.8 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج دعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية البالغ عددهم 9138 معلماً ومعلمة، وذلك عن شهر مارس 2020م، حيث تمت إجراءات صرف الدعم في وقتها المحدد وبصورة مؤتمتة بالكامل.


وكان صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" قد دشن برنامج دعم رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية في شوال 1432هـ، وذلك تنفيذاً للأمر الملكي الكريم بتاريخ 2/7/ 1432 هـ. لمدة 5 سنوات، ويهدف البرنامج إلى زيادة رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، بحيث يبدأ بخمسة آلاف ريال مضافاً إليه 600 ريال بدل نقل، ويدعم الصندوق (50%) من الراتب.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,960
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,017
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,689
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,993

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز
"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة