هنا الحجاج بالمشعر الحرام ذي "الخمسة أسماء"... ولماذا مزدلفة بالذات؟

ويمكث فيها ضيوف الرحمن حتى صباح اليوم التالي ليفيضوا بعد ذلك إلى منى

تعد مزدلفة ثالث المشاعر المقدسة التي يجب أن يمر بها الحجاج في رحلتهم حيث يؤدون فيها المناسك كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

جغرافيًا، تقع "مزدلفة" بين مشعري منى وعرفات وفيها يبيت الحجاج بها بعد نفرتهم من وادي عرفة ثم يقيمون فيها صلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا ويجمعون فيها الحصى لرمى الجمرات بمنى ويمكث فيها الحجاج حتى صباح اليوم التالي ليفيضوا بعد ذلك إلى منى.

وفي أحد كتب تفسير الحج للإمام أحمد بن جنبا وهو "منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك" فسميت مزدلفة بهذا الاسم لأن أهلها يزدلفون أي يتقربون إلى الله تعالى بالوقوف ولأن الناس يأتون وينزلون لها من عرفة.

وتسمى أيضًا بأرض "جمعا" لأنه يجمع فيها بين الصلاتين وهي مجتمع الناس وتسمى أيضًا "المشعر الحرام" كما أطلق عليها القرآن الكريم ولأنه يحرم فيه الصيد كما تسمى "قزح" وهو القرن الذي يقف الإمام عنده بالمزدلفة عن يمين الإمام

كما سمى المكان كله "بدرا"، أما حدود مزدلفة فهي من وادي عرفة إلى قرن محسر وما على يمين وشماله من الشعاب ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام، وبين منى ومزدلفة خمسة كيلو مترات.