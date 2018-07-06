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بعد 6 أيام من إصابته بالحد الجنوبي.. هكذا استقبل ذوو "الحارثي" نبأ استشهاده اليوم

لاقى ربه وهو يؤدي واجبه مدافعاً عن تراب الوطن.. وابن عمه يتحدث عن مرحلة علاجه

استشهد العريف "فادي بن راشد العضياني الحارثي"، أثناء دفاعه عن تراب الوطن الطاهر على الحد الجنوبي.

وقال المواطن حسن بن موبص العضياني الحارثي لـ"سبق": "أصيب ابن عمي العريف فادي في السادس من شهر شوال الجاري، وهو يؤدي واجبه على الحد الجنوبي، وتم نقله إلى مدينة الأمير سلطان الطبية بمدينة الرياض لتلقي العلاج".

وأضاف: "تلقينا، عصر اليوم الجمعة، نبأ استشهاد "فادي" ببالغ من الحزن مع مزيد من الفخر؛ لكونه استشهد مدافعاً عن دينه ووطنه".

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بعد 6 أيام من إصابته بالحد الجنوبي.. هكذا استقبل ذوو "الحارثي" نبأ استشهاده اليوم
سبق

استشهد العريف "فادي بن راشد العضياني الحارثي"، أثناء دفاعه عن تراب الوطن الطاهر على الحد الجنوبي.

وقال المواطن حسن بن موبص العضياني الحارثي لـ"سبق": "أصيب ابن عمي العريف فادي في السادس من شهر شوال الجاري، وهو يؤدي واجبه على الحد الجنوبي، وتم نقله إلى مدينة الأمير سلطان الطبية بمدينة الرياض لتلقي العلاج".

وأضاف: "تلقينا، عصر اليوم الجمعة، نبأ استشهاد "فادي" ببالغ من الحزن مع مزيد من الفخر؛ لكونه استشهد مدافعاً عن دينه ووطنه".

06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
07:49 PM

بعد 6 أيام من إصابته بالحد الجنوبي.. هكذا استقبل ذوو "الحارثي" نبأ استشهاده اليوم

لاقى ربه وهو يؤدي واجبه مدافعاً عن تراب الوطن.. وابن عمه يتحدث عن مرحلة علاجه

A A A
سويد الحارثي - الطائف
10
9,389

استشهد العريف "فادي بن راشد العضياني الحارثي"، أثناء دفاعه عن تراب الوطن الطاهر على الحد الجنوبي.

وقال المواطن حسن بن موبص العضياني الحارثي لـ"سبق": "أصيب ابن عمي العريف فادي في السادس من شهر شوال الجاري، وهو يؤدي واجبه على الحد الجنوبي، وتم نقله إلى مدينة الأمير سلطان الطبية بمدينة الرياض لتلقي العلاج".

وأضاف: "تلقينا، عصر اليوم الجمعة، نبأ استشهاد "فادي" ببالغ من الحزن مع مزيد من الفخر؛ لكونه استشهد مدافعاً عن دينه ووطنه".

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