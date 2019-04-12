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كندا .. وفيات "كورونا" ترتفع إلى 674

عدد المصابين بلغ 23.719

ارتفع عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا المستجد في كندا بنسبة تتجاوز 12 بالمائة ليصل إلى 674، اليوم (الأحد)، بحسب ما أفادت الإحصاءات الرسمية التي نشرتها وكالة الصحة العامة الكندية.

وأوضحت الوكالة أنه بحلول الساعة 11:00 بالتوقيت الشرقي (1500 بتوقيت جرينتش) ارتفع عدد الذين شخصت حالتهم بالإصابة بفيروس كورونا إلى 23719 وذلك مقارنة مع 22559 إصابة و600 حالة وفاة أمس، وفقًا لـ"رويترز".

فيروس كورونا الجديد

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كندا .. وفيات "كورونا" ترتفع إلى 674
سبق

ارتفع عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا المستجد في كندا بنسبة تتجاوز 12 بالمائة ليصل إلى 674، اليوم (الأحد)، بحسب ما أفادت الإحصاءات الرسمية التي نشرتها وكالة الصحة العامة الكندية.

وأوضحت الوكالة أنه بحلول الساعة 11:00 بالتوقيت الشرقي (1500 بتوقيت جرينتش) ارتفع عدد الذين شخصت حالتهم بالإصابة بفيروس كورونا إلى 23719 وذلك مقارنة مع 22559 إصابة و600 حالة وفاة أمس، وفقًا لـ"رويترز".

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
08:31 PM

كندا .. وفيات "كورونا" ترتفع إلى 674

عدد المصابين بلغ 23.719

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا المستجد في كندا بنسبة تتجاوز 12 بالمائة ليصل إلى 674، اليوم (الأحد)، بحسب ما أفادت الإحصاءات الرسمية التي نشرتها وكالة الصحة العامة الكندية.

وأوضحت الوكالة أنه بحلول الساعة 11:00 بالتوقيت الشرقي (1500 بتوقيت جرينتش) ارتفع عدد الذين شخصت حالتهم بالإصابة بفيروس كورونا إلى 23719 وذلك مقارنة مع 22559 إصابة و600 حالة وفاة أمس، وفقًا لـ"رويترز".

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