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"الفالح": السعودية وكوريا حريصتان على تعزيز الاستثمارات المشتركة

قال: زيارة ولي العهد تعكس العلاقة المميزة بين البلدين

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح زيارة سمو ولي العهد إلى جمهورية كوريا، والحفاوة التي استُقبل بها، والاتفاقيات التي تم توقيعها، بأنها تعكس العلاقة المتميزة والوثيقة بين البلدين، والتي ترسم ملامح شراكة استراتيجية عميقة ومتنوعة لدولتين عظيمتين، وعضوين فاعلين في مجموعة العشرين.

وأضاف الوزير "الفالح" في تغريدات عبر حسابه الرسمي "تويتر": "يجسد تشريف سمو ولي العهد والرئيس الكوري، وتدشينهما لمجمع #s_oil الجديد للبتروكيماويات، حرص الدولتين على تعزيز الاستثمارات المشتركة؛ ويمثل ذلك، الجهود المتضافرة بين أرامكو السعودية وإس أويل التي أصبحت واحدة من شركات صناعة النفط والبتروكيميائيات الرائدة عالمياً".

وتابع: "لم تقف هذه الشراكة الوثيقة عند تلبية مُعظم احتياج جمهورية كوريا من المنتجات البترولية، والبتروكيميائية، بل امتدت لإرساء دعائم أمن الطاقة والازدهار الاقتصادي، والموارد البشرية، والتقنية، والاستدامة البيئية، والعمل المشترك بما يحقق الرخاء للشعبين الصديقين".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفالح": السعودية وكوريا حريصتان على تعزيز الاستثمارات المشتركة
سبق

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح زيارة سمو ولي العهد إلى جمهورية كوريا، والحفاوة التي استُقبل بها، والاتفاقيات التي تم توقيعها، بأنها تعكس العلاقة المتميزة والوثيقة بين البلدين، والتي ترسم ملامح شراكة استراتيجية عميقة ومتنوعة لدولتين عظيمتين، وعضوين فاعلين في مجموعة العشرين.

وأضاف الوزير "الفالح" في تغريدات عبر حسابه الرسمي "تويتر": "يجسد تشريف سمو ولي العهد والرئيس الكوري، وتدشينهما لمجمع #s_oil الجديد للبتروكيماويات، حرص الدولتين على تعزيز الاستثمارات المشتركة؛ ويمثل ذلك، الجهود المتضافرة بين أرامكو السعودية وإس أويل التي أصبحت واحدة من شركات صناعة النفط والبتروكيميائيات الرائدة عالمياً".

وتابع: "لم تقف هذه الشراكة الوثيقة عند تلبية مُعظم احتياج جمهورية كوريا من المنتجات البترولية، والبتروكيميائية، بل امتدت لإرساء دعائم أمن الطاقة والازدهار الاقتصادي، والموارد البشرية، والتقنية، والاستدامة البيئية، والعمل المشترك بما يحقق الرخاء للشعبين الصديقين".

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
04:30 PM

"الفالح": السعودية وكوريا حريصتان على تعزيز الاستثمارات المشتركة

قال: زيارة ولي العهد تعكس العلاقة المميزة بين البلدين

A A A
بدر الجبل - الرياض
2
192

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح زيارة سمو ولي العهد إلى جمهورية كوريا، والحفاوة التي استُقبل بها، والاتفاقيات التي تم توقيعها، بأنها تعكس العلاقة المتميزة والوثيقة بين البلدين، والتي ترسم ملامح شراكة استراتيجية عميقة ومتنوعة لدولتين عظيمتين، وعضوين فاعلين في مجموعة العشرين.

وأضاف الوزير "الفالح" في تغريدات عبر حسابه الرسمي "تويتر": "يجسد تشريف سمو ولي العهد والرئيس الكوري، وتدشينهما لمجمع #s_oil الجديد للبتروكيماويات، حرص الدولتين على تعزيز الاستثمارات المشتركة؛ ويمثل ذلك، الجهود المتضافرة بين أرامكو السعودية وإس أويل التي أصبحت واحدة من شركات صناعة النفط والبتروكيميائيات الرائدة عالمياً".

وتابع: "لم تقف هذه الشراكة الوثيقة عند تلبية مُعظم احتياج جمهورية كوريا من المنتجات البترولية، والبتروكيميائية، بل امتدت لإرساء دعائم أمن الطاقة والازدهار الاقتصادي، والموارد البشرية، والتقنية، والاستدامة البيئية، والعمل المشترك بما يحقق الرخاء للشعبين الصديقين".

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