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أوقاف "الراجحي" تتكفل بـ4032 جلسة غسيل كلوي في 2021

من خلال "برنامج كليتي".. بتكلفة تقارب 2 مليون ريال

نفذت إدارة أوقاف الشيخ صالح عبدالعزيز الراجحي، هذا العام 2021م "برنامج كليتي" الخاص بدعم غسيل الكلى لغير السعوديين؛ بهدف التخفيف عن مرضى الفشل الكلوي.

ويُعد هذا المرض من أخطر آفات العصر؛ حيث تتزايد أعداد المصابين به يومياً، بحسب البيانات الصادرة عن المركز السعودي لزراعة الأعضاء في عام 2016، والتي تضمنت وجود 17,687 مريضاً يعالجون بالتقنية الدموية و1372 مريضاً يعالجون بالتقنية البروتينية.

وفي هذا الصدد أكد الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي، أن برنامج أوقاف الشيخ صالح الراجحي "كليتي" يهدف أولاً إلى تفعيل وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي بين المسلمين، كما يساهم بالتخفيف من معاناة المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي، من خلال توفير أفضل سبل العلاج لهم، كما يساهم البرنامج بتوفير الدعم المادي لجلسات الغسيل الكلوي للمرضى غير القادرين على تحمل نفقات العلاج، بالإضافة إلى تحقيق المشاركة الإيجابية الإنسانية الفاعلة بين المؤسسات المانحة ومراكز الغسيل الكلوي.

ونوّه "الراجحي" إلى أن أوقاف الشيخ صالح الراجحي قامت بدور كبير في تقديم الدعم لكثير من البرامج والخدمات الصحية؛ استشعاراً منها بواجبها في خدمة المجتمع وتوفير الرعاية الصحية لمستحقيها.

وأضاف أن أوقاف الشيخ صالح الراجحي اهتمت وبشكل خاص بدعم برنامج الغسيل الكلوي لغير السعوديين؛ امتداداً للجهود السابقة التي قدمتها إدارة الأوقاف بالتعاون مع عدد من المراكز الطبية المتخصصة والجمعيات الصحية الخيرية في المملكة، منها مركز الشيخ صالح الراجحي للتأهيل الشامل للمعاقين بمحافظة الخرج، ومركز الشيخ صالح الراجحي للرعاية الصحية الأولية في حلبان بمنطقة الرياض، ومركز الشيخ صالح الراجحي للرعاية الصحية الأولية في الحوميات بمنطقة الرياض، ومركز الشيخ صالح الراجحي للاعتلال السكري بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون.

وأشار إلى أن أوقاف الشيخ صالح الراجحي دعمت عدداً من البرامج في المجالات الصحية، منها برنامج أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي للرعاية الصحية المنزلية، وبرنامج "عون المعاق" المختص بدعم وتأمين الأجهزة الطبية للمعاقين، وبرنامج "وقاية" المختص بتأمين الوسائل الطبية الوقائية المتخصصة للجهات العاملة في مكافحة وعلاج فيروس كورونا المستجد، وبرنامج "جسد" المختص بتأمين الوسائل الطبية والوقائية من الأوبئة، وبرنامج "إبصار" المختص بدعم عمليات العيون.

وقدم "الراجحي" شكره لمقام خادم الحرمين ‏الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، حفظهما الله، كما قدّم شكره لوزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، على ما تبذله الوزارة من جهود في سبيل خدمة الوطن والمواطن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أوقاف "الراجحي" تتكفل بـ4032 جلسة غسيل كلوي في 2021
سبق

نفذت إدارة أوقاف الشيخ صالح عبدالعزيز الراجحي، هذا العام 2021م "برنامج كليتي" الخاص بدعم غسيل الكلى لغير السعوديين؛ بهدف التخفيف عن مرضى الفشل الكلوي.

ويُعد هذا المرض من أخطر آفات العصر؛ حيث تتزايد أعداد المصابين به يومياً، بحسب البيانات الصادرة عن المركز السعودي لزراعة الأعضاء في عام 2016، والتي تضمنت وجود 17,687 مريضاً يعالجون بالتقنية الدموية و1372 مريضاً يعالجون بالتقنية البروتينية.

وفي هذا الصدد أكد الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي، أن برنامج أوقاف الشيخ صالح الراجحي "كليتي" يهدف أولاً إلى تفعيل وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي بين المسلمين، كما يساهم بالتخفيف من معاناة المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي، من خلال توفير أفضل سبل العلاج لهم، كما يساهم البرنامج بتوفير الدعم المادي لجلسات الغسيل الكلوي للمرضى غير القادرين على تحمل نفقات العلاج، بالإضافة إلى تحقيق المشاركة الإيجابية الإنسانية الفاعلة بين المؤسسات المانحة ومراكز الغسيل الكلوي.

ونوّه "الراجحي" إلى أن أوقاف الشيخ صالح الراجحي قامت بدور كبير في تقديم الدعم لكثير من البرامج والخدمات الصحية؛ استشعاراً منها بواجبها في خدمة المجتمع وتوفير الرعاية الصحية لمستحقيها.

وأضاف أن أوقاف الشيخ صالح الراجحي اهتمت وبشكل خاص بدعم برنامج الغسيل الكلوي لغير السعوديين؛ امتداداً للجهود السابقة التي قدمتها إدارة الأوقاف بالتعاون مع عدد من المراكز الطبية المتخصصة والجمعيات الصحية الخيرية في المملكة، منها مركز الشيخ صالح الراجحي للتأهيل الشامل للمعاقين بمحافظة الخرج، ومركز الشيخ صالح الراجحي للرعاية الصحية الأولية في حلبان بمنطقة الرياض، ومركز الشيخ صالح الراجحي للرعاية الصحية الأولية في الحوميات بمنطقة الرياض، ومركز الشيخ صالح الراجحي للاعتلال السكري بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون.

وأشار إلى أن أوقاف الشيخ صالح الراجحي دعمت عدداً من البرامج في المجالات الصحية، منها برنامج أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي للرعاية الصحية المنزلية، وبرنامج "عون المعاق" المختص بدعم وتأمين الأجهزة الطبية للمعاقين، وبرنامج "وقاية" المختص بتأمين الوسائل الطبية الوقائية المتخصصة للجهات العاملة في مكافحة وعلاج فيروس كورونا المستجد، وبرنامج "جسد" المختص بتأمين الوسائل الطبية والوقائية من الأوبئة، وبرنامج "إبصار" المختص بدعم عمليات العيون.

وقدم "الراجحي" شكره لمقام خادم الحرمين ‏الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، حفظهما الله، كما قدّم شكره لوزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، على ما تبذله الوزارة من جهود في سبيل خدمة الوطن والمواطن.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
04:22 PM

أوقاف "الراجحي" تتكفل بـ4032 جلسة غسيل كلوي في 2021

من خلال "برنامج كليتي".. بتكلفة تقارب 2 مليون ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفذت إدارة أوقاف الشيخ صالح عبدالعزيز الراجحي، هذا العام 2021م "برنامج كليتي" الخاص بدعم غسيل الكلى لغير السعوديين؛ بهدف التخفيف عن مرضى الفشل الكلوي.

ويُعد هذا المرض من أخطر آفات العصر؛ حيث تتزايد أعداد المصابين به يومياً، بحسب البيانات الصادرة عن المركز السعودي لزراعة الأعضاء في عام 2016، والتي تضمنت وجود 17,687 مريضاً يعالجون بالتقنية الدموية و1372 مريضاً يعالجون بالتقنية البروتينية.

وفي هذا الصدد أكد الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي، أن برنامج أوقاف الشيخ صالح الراجحي "كليتي" يهدف أولاً إلى تفعيل وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي بين المسلمين، كما يساهم بالتخفيف من معاناة المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي، من خلال توفير أفضل سبل العلاج لهم، كما يساهم البرنامج بتوفير الدعم المادي لجلسات الغسيل الكلوي للمرضى غير القادرين على تحمل نفقات العلاج، بالإضافة إلى تحقيق المشاركة الإيجابية الإنسانية الفاعلة بين المؤسسات المانحة ومراكز الغسيل الكلوي.

ونوّه "الراجحي" إلى أن أوقاف الشيخ صالح الراجحي قامت بدور كبير في تقديم الدعم لكثير من البرامج والخدمات الصحية؛ استشعاراً منها بواجبها في خدمة المجتمع وتوفير الرعاية الصحية لمستحقيها.

وأضاف أن أوقاف الشيخ صالح الراجحي اهتمت وبشكل خاص بدعم برنامج الغسيل الكلوي لغير السعوديين؛ امتداداً للجهود السابقة التي قدمتها إدارة الأوقاف بالتعاون مع عدد من المراكز الطبية المتخصصة والجمعيات الصحية الخيرية في المملكة، منها مركز الشيخ صالح الراجحي للتأهيل الشامل للمعاقين بمحافظة الخرج، ومركز الشيخ صالح الراجحي للرعاية الصحية الأولية في حلبان بمنطقة الرياض، ومركز الشيخ صالح الراجحي للرعاية الصحية الأولية في الحوميات بمنطقة الرياض، ومركز الشيخ صالح الراجحي للاعتلال السكري بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون.

وأشار إلى أن أوقاف الشيخ صالح الراجحي دعمت عدداً من البرامج في المجالات الصحية، منها برنامج أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي للرعاية الصحية المنزلية، وبرنامج "عون المعاق" المختص بدعم وتأمين الأجهزة الطبية للمعاقين، وبرنامج "وقاية" المختص بتأمين الوسائل الطبية الوقائية المتخصصة للجهات العاملة في مكافحة وعلاج فيروس كورونا المستجد، وبرنامج "جسد" المختص بتأمين الوسائل الطبية والوقائية من الأوبئة، وبرنامج "إبصار" المختص بدعم عمليات العيون.

وقدم "الراجحي" شكره لمقام خادم الحرمين ‏الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، حفظهما الله، كما قدّم شكره لوزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، على ما تبذله الوزارة من جهود في سبيل خدمة الوطن والمواطن.

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