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"تعليم الرياض" يعلن انطلاق البرامج التدريبية المسائية

لتهيئة شاغلي الوظائف التعليمية وتعزيز نموهم المهني

أعلنت إدارة التدريب التربوي والابتعاث بتعليم الرياض، انطلاق برامجها التدريبية المسائية للتدريب (عن بُعد) خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1443هـــ.

وأوضح مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث خالد الرفاعي؛ أن البرامج التدريبية المسائية تأتي استكمالاً لخطط وبرامج التدريب التربوي في إتاحة مزيد من الفرص التدريبية لشاغلي الوظائف التعليمية وتعزيز النمو المهني لديهم.

وأشار الرفاعي؛ إلى أن البرامج التدريبية تبدأ بالفترة المسائية عند الساعة 6:30 مساءً، وعلى مدى 3 ساعات يومياً، مشيراً إلى أن التسجيل يتم إلكترونياً عبر بوابة تعليم الرياض (نظام التدريب) www.riyadhedu.gov.sa، وينتهي قبل يوم من بدء البرنامج التدريبي.

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"تعليم الرياض" يعلن انطلاق البرامج التدريبية المسائية
سبق

أعلنت إدارة التدريب التربوي والابتعاث بتعليم الرياض، انطلاق برامجها التدريبية المسائية للتدريب (عن بُعد) خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1443هـــ.

وأوضح مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث خالد الرفاعي؛ أن البرامج التدريبية المسائية تأتي استكمالاً لخطط وبرامج التدريب التربوي في إتاحة مزيد من الفرص التدريبية لشاغلي الوظائف التعليمية وتعزيز النمو المهني لديهم.

وأشار الرفاعي؛ إلى أن البرامج التدريبية تبدأ بالفترة المسائية عند الساعة 6:30 مساءً، وعلى مدى 3 ساعات يومياً، مشيراً إلى أن التسجيل يتم إلكترونياً عبر بوابة تعليم الرياض (نظام التدريب) www.riyadhedu.gov.sa، وينتهي قبل يوم من بدء البرنامج التدريبي.

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
08:56 AM

"تعليم الرياض" يعلن انطلاق البرامج التدريبية المسائية

لتهيئة شاغلي الوظائف التعليمية وتعزيز نموهم المهني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إدارة التدريب التربوي والابتعاث بتعليم الرياض، انطلاق برامجها التدريبية المسائية للتدريب (عن بُعد) خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1443هـــ.

وأوضح مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث خالد الرفاعي؛ أن البرامج التدريبية المسائية تأتي استكمالاً لخطط وبرامج التدريب التربوي في إتاحة مزيد من الفرص التدريبية لشاغلي الوظائف التعليمية وتعزيز النمو المهني لديهم.

وأشار الرفاعي؛ إلى أن البرامج التدريبية تبدأ بالفترة المسائية عند الساعة 6:30 مساءً، وعلى مدى 3 ساعات يومياً، مشيراً إلى أن التسجيل يتم إلكترونياً عبر بوابة تعليم الرياض (نظام التدريب) www.riyadhedu.gov.sa، وينتهي قبل يوم من بدء البرنامج التدريبي.

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