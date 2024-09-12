النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شركة "Goui" تحصد 7 جوائز عالمية

في حدث غير مسبوق

في حدث غير مسبوق، حققت شركة "Goui" إنجازاً عالمياً مشرفاً بعد حصدها لسبع جوائز عالمية من Red Dot لعام 2020، في فعالية جرت بمدينة هامبورغ الألمانية.

وتُعد Red Dot من أهم الجهات المختصة بمنح التقييم الخاص بالالكترونيات، والتي يصعب الحصول عليها نظرًا لمعايير تقييمها العالية.

وحققت شركة "قوي" هذا الإنجار بعد اجتيازها لسلسلة من الاختبارات عبر عدد من الخبراء من 20 دولة، حيث بلغ عدد المشاركات 6500 مشاركة، لتكسب شركة "قوي" الرهان بما تملكه من براءات اختراع سواء في مجال التقنية او مجال التصميم.

وكانت شركة "قوي" قد فازت في النسخة السابقة، لتعود مجددًا هذه المرة وتثبت أن النجاح ليس وليد الصدفة وحدها، وإنما هو سلسلة من العمل والطموح.

وانطلقت جوائز Red Dot في عام 1955، وتعتبر إلى جانب iF وIDEA Design؛ مسابقات التصميم الثلاث الأولى في العالم. وتستضيف Design Zentrum Nordrhein Westfalen في ألمانيا الجوائز كل عام، ويتم الحكم على المشاركات في فئات: تصميم المنتج، والعلامة التجارية، والاتصالات، ومفهوم التصميم.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
شركة "Goui" تحصد 7 جوائز عالمية
سبق

في حدث غير مسبوق، حققت شركة "Goui" إنجازاً عالمياً مشرفاً بعد حصدها لسبع جوائز عالمية من Red Dot لعام 2020، في فعالية جرت بمدينة هامبورغ الألمانية.

وتُعد Red Dot من أهم الجهات المختصة بمنح التقييم الخاص بالالكترونيات، والتي يصعب الحصول عليها نظرًا لمعايير تقييمها العالية.

وحققت شركة "قوي" هذا الإنجار بعد اجتيازها لسلسلة من الاختبارات عبر عدد من الخبراء من 20 دولة، حيث بلغ عدد المشاركات 6500 مشاركة، لتكسب شركة "قوي" الرهان بما تملكه من براءات اختراع سواء في مجال التقنية او مجال التصميم.

وكانت شركة "قوي" قد فازت في النسخة السابقة، لتعود مجددًا هذه المرة وتثبت أن النجاح ليس وليد الصدفة وحدها، وإنما هو سلسلة من العمل والطموح.

وانطلقت جوائز Red Dot في عام 1955، وتعتبر إلى جانب iF وIDEA Design؛ مسابقات التصميم الثلاث الأولى في العالم. وتستضيف Design Zentrum Nordrhein Westfalen في ألمانيا الجوائز كل عام، ويتم الحكم على المشاركات في فئات: تصميم المنتج، والعلامة التجارية، والاتصالات، ومفهوم التصميم.

12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
08:59 PM
اخر تعديل
12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
10:20 PM

شركة "Goui" تحصد 7 جوائز عالمية

في حدث غير مسبوق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,094

في حدث غير مسبوق، حققت شركة "Goui" إنجازاً عالمياً مشرفاً بعد حصدها لسبع جوائز عالمية من Red Dot لعام 2020، في فعالية جرت بمدينة هامبورغ الألمانية.

وتُعد Red Dot من أهم الجهات المختصة بمنح التقييم الخاص بالالكترونيات، والتي يصعب الحصول عليها نظرًا لمعايير تقييمها العالية.

وحققت شركة "قوي" هذا الإنجار بعد اجتيازها لسلسلة من الاختبارات عبر عدد من الخبراء من 20 دولة، حيث بلغ عدد المشاركات 6500 مشاركة، لتكسب شركة "قوي" الرهان بما تملكه من براءات اختراع سواء في مجال التقنية او مجال التصميم.

وكانت شركة "قوي" قد فازت في النسخة السابقة، لتعود مجددًا هذه المرة وتثبت أن النجاح ليس وليد الصدفة وحدها، وإنما هو سلسلة من العمل والطموح.

وانطلقت جوائز Red Dot في عام 1955، وتعتبر إلى جانب iF وIDEA Design؛ مسابقات التصميم الثلاث الأولى في العالم. وتستضيف Design Zentrum Nordrhein Westfalen في ألمانيا الجوائز كل عام، ويتم الحكم على المشاركات في فئات: تصميم المنتج، والعلامة التجارية، والاتصالات، ومفهوم التصميم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,903
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,874
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,483
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,493

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة