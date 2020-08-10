الطائف.. "كفى" تقود "عيادات متنقلة" لتوعية وسلامة المتنزهين

إقبال كبير.. بمشاركة بنك الدم بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي

تقوم جمعية "كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات" بجولات توعوية وتثقيفية بالإضافة إلى حملة التبرع بالدم عبر عياداتها المتنقلة في أبرز الوجهات السياحية بالطائف لاستهداف الزوار والمصطافين بمشاركة بنك الدم بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.

وبيّن عادل رشيد مدير فرع جمعية "كفى" بالطائف أن هذه الجولات التي تستهدف الشفا والهدا والردف تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي؛ مشيرًا إلى أن يوم أمس شهد تفاعلًا كبيرًا من الزوار؛ حيث بلغ عدد المتبرعين بالدم ٥٠ متبرعا وقد أبدى العشرات منهم رغبتهم في العلاج وترك السجائر ومشتقات التبغ؛ مما سيكون له الأثر الكبير في نجاح هذه الحملة التي انطلقت لأجل سلامة المتنزهين، وحتى تكون رحلتهم خالية من السموم والتلوث الذي يسببه التدخين بكافة أشكاله.

وقدّم مدير جمعية "كفى" شكره لإدارة مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي على مشاركتهم في هذه الجولات؛ مبينًا أن الجمعية والقطاعات الصحية تدوران في فلك واحد وهو سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.