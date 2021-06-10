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بعد ساعات من تشييع "الطفلة ليان".. 35 ضحية جراء قصف "مسجد وسجن نساء" بمأرب

بعد ساعات من تشييع أطفال مأرب لجثمان صديقتهم "ليان" التي تفحمت جثتها جراء استهداف الحوثيين لمحطة وقود في حي الروضة شمال مدينة مأرب السبت الماضي، وراح ضحية القصف 21 مدنياً، سقط ثمانية شهداء و27 جريحاً من المدنيين في حصيلة أولية للقصف الذي شنته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، مساء اليوم الخميس، على مدينة مأرب.

وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن المليشيات الحوثية الإرهابية شنت مساء اليوم قصفاً متتالياً على مدينة مأرب بصاروخين بالستيين وطائرتين مفخختين، مستهدفة مسجداً في حي سكني وسط المدينة أثناء أداء الصلاة مغرب اليوم، بالإضافة إلى سجن للنساء في إدارة شرطة محافظة مأرب، فيما هرعت سيارات إسعاف إلى مكان القصف لإسعاف الضحايا.

وأكدت المصادر أن الحصيلة الأولية لضحايا القصف حتى لحظة كتابة الخبر، هي ثمانية شهداء، وأكثر من 27 جريحاً، والعدد مرشح للزيادة بينهم نساء وأفراد الطواقم الطبية التي تم استهدافها في القصف، فضلاً عن تضرر أكثر من أربع سيارات إسعاف منها سيارتان تضررتا بشكل كلي.

وكان العشرات من الأطفال في مدينة مأرب اليمنية، نفذوا وقفة احتجاجية تنديداً بالمجزرة المروعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، وراح ضحيتها 22 مدنياً بينهم الطفلة "ليان طاهر" ذات الثلاثة أعوام.

ورفع الأطفال المشاركون في الوقفة صورة جثة الطفلة ليان المتفحمة، والتي هزت مشاعر اليمنيين وصدمت العالم، معبرين عن حزنهم العميق لرحيلها المبكر في تلك المحرقة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد ساعات من تشييع "الطفلة ليان".. 35 ضحية جراء قصف "مسجد وسجن نساء" بمأرب
سبق

بعد ساعات من تشييع أطفال مأرب لجثمان صديقتهم "ليان" التي تفحمت جثتها جراء استهداف الحوثيين لمحطة وقود في حي الروضة شمال مدينة مأرب السبت الماضي، وراح ضحية القصف 21 مدنياً، سقط ثمانية شهداء و27 جريحاً من المدنيين في حصيلة أولية للقصف الذي شنته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، مساء اليوم الخميس، على مدينة مأرب.

وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن المليشيات الحوثية الإرهابية شنت مساء اليوم قصفاً متتالياً على مدينة مأرب بصاروخين بالستيين وطائرتين مفخختين، مستهدفة مسجداً في حي سكني وسط المدينة أثناء أداء الصلاة مغرب اليوم، بالإضافة إلى سجن للنساء في إدارة شرطة محافظة مأرب، فيما هرعت سيارات إسعاف إلى مكان القصف لإسعاف الضحايا.

وأكدت المصادر أن الحصيلة الأولية لضحايا القصف حتى لحظة كتابة الخبر، هي ثمانية شهداء، وأكثر من 27 جريحاً، والعدد مرشح للزيادة بينهم نساء وأفراد الطواقم الطبية التي تم استهدافها في القصف، فضلاً عن تضرر أكثر من أربع سيارات إسعاف منها سيارتان تضررتا بشكل كلي.

وكان العشرات من الأطفال في مدينة مأرب اليمنية، نفذوا وقفة احتجاجية تنديداً بالمجزرة المروعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، وراح ضحيتها 22 مدنياً بينهم الطفلة "ليان طاهر" ذات الثلاثة أعوام.

ورفع الأطفال المشاركون في الوقفة صورة جثة الطفلة ليان المتفحمة، والتي هزت مشاعر اليمنيين وصدمت العالم، معبرين عن حزنهم العميق لرحيلها المبكر في تلك المحرقة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
11:11 PM

بعد ساعات من تشييع "الطفلة ليان".. 35 ضحية جراء قصف "مسجد وسجن نساء" بمأرب

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فهد كاملي - جازان
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بعد ساعات من تشييع أطفال مأرب لجثمان صديقتهم "ليان" التي تفحمت جثتها جراء استهداف الحوثيين لمحطة وقود في حي الروضة شمال مدينة مأرب السبت الماضي، وراح ضحية القصف 21 مدنياً، سقط ثمانية شهداء و27 جريحاً من المدنيين في حصيلة أولية للقصف الذي شنته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، مساء اليوم الخميس، على مدينة مأرب.

وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن المليشيات الحوثية الإرهابية شنت مساء اليوم قصفاً متتالياً على مدينة مأرب بصاروخين بالستيين وطائرتين مفخختين، مستهدفة مسجداً في حي سكني وسط المدينة أثناء أداء الصلاة مغرب اليوم، بالإضافة إلى سجن للنساء في إدارة شرطة محافظة مأرب، فيما هرعت سيارات إسعاف إلى مكان القصف لإسعاف الضحايا.

وأكدت المصادر أن الحصيلة الأولية لضحايا القصف حتى لحظة كتابة الخبر، هي ثمانية شهداء، وأكثر من 27 جريحاً، والعدد مرشح للزيادة بينهم نساء وأفراد الطواقم الطبية التي تم استهدافها في القصف، فضلاً عن تضرر أكثر من أربع سيارات إسعاف منها سيارتان تضررتا بشكل كلي.

وكان العشرات من الأطفال في مدينة مأرب اليمنية، نفذوا وقفة احتجاجية تنديداً بالمجزرة المروعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، وراح ضحيتها 22 مدنياً بينهم الطفلة "ليان طاهر" ذات الثلاثة أعوام.

ورفع الأطفال المشاركون في الوقفة صورة جثة الطفلة ليان المتفحمة، والتي هزت مشاعر اليمنيين وصدمت العالم، معبرين عن حزنهم العميق لرحيلها المبكر في تلك المحرقة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية.

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