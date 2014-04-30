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ما زال يحلق في سماء صنعاء.. طيران التحالف يواصل اصطياد قيادات الحوثيين

الغارات قتلت القيادييْن "العزي" و"النعمي" مع عدد من مرافقيهما في محافظة حجة

شن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم السبت، غارتين على مواقع المليشيا الحوثية شمال صنعاء، وسط تحليق مكثّف للطيران في أجواء العاصمة اليمنية.
في سياق آخر قُتل القياديان الحوثيان "أبوزيد العزي و"محيي الدين عبدالله النعمي" مع عدد من مرافقيهما بغارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في محافظة حجة شمال غربي اليمن، حسب ما نقلته قناة "الحدث" الإخبارية اليوم نقلاً عن مصادر عسكرية.
وأوضحت المصادر أن الغارات استهدفت مجاميع لمليشيا الحوثي كانت تختبئ في "مزارع ‎الجر" بمديرية عبس الواقعة جنوب خطوط الموجهات في جبهتي حرض وميدي.
ووفق "سكاي نيوز"، فقد جددت مقاتلات التحالف العربي قصف مواقع لمليشيا الحوثي في صنعاء، وقامت بعدة غارات وما زالت تحلق في سماء صنعاء.

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ما زال يحلق في سماء صنعاء.. طيران التحالف يواصل اصطياد قيادات الحوثيين
سبق

شن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم السبت، غارتين على مواقع المليشيا الحوثية شمال صنعاء، وسط تحليق مكثّف للطيران في أجواء العاصمة اليمنية.
في سياق آخر قُتل القياديان الحوثيان "أبوزيد العزي و"محيي الدين عبدالله النعمي" مع عدد من مرافقيهما بغارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في محافظة حجة شمال غربي اليمن، حسب ما نقلته قناة "الحدث" الإخبارية اليوم نقلاً عن مصادر عسكرية.
وأوضحت المصادر أن الغارات استهدفت مجاميع لمليشيا الحوثي كانت تختبئ في "مزارع ‎الجر" بمديرية عبس الواقعة جنوب خطوط الموجهات في جبهتي حرض وميدي.
ووفق "سكاي نيوز"، فقد جددت مقاتلات التحالف العربي قصف مواقع لمليشيا الحوثي في صنعاء، وقامت بعدة غارات وما زالت تحلق في سماء صنعاء.

28 إبريل 2018 - 12 شعبان 1439
10:46 AM

ما زال يحلق في سماء صنعاء.. طيران التحالف يواصل اصطياد قيادات الحوثيين

الغارات قتلت القيادييْن "العزي" و"النعمي" مع عدد من مرافقيهما في محافظة حجة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم السبت، غارتين على مواقع المليشيا الحوثية شمال صنعاء، وسط تحليق مكثّف للطيران في أجواء العاصمة اليمنية.
في سياق آخر قُتل القياديان الحوثيان "أبوزيد العزي و"محيي الدين عبدالله النعمي" مع عدد من مرافقيهما بغارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في محافظة حجة شمال غربي اليمن، حسب ما نقلته قناة "الحدث" الإخبارية اليوم نقلاً عن مصادر عسكرية.
وأوضحت المصادر أن الغارات استهدفت مجاميع لمليشيا الحوثي كانت تختبئ في "مزارع ‎الجر" بمديرية عبس الواقعة جنوب خطوط الموجهات في جبهتي حرض وميدي.
ووفق "سكاي نيوز"، فقد جددت مقاتلات التحالف العربي قصف مواقع لمليشيا الحوثي في صنعاء، وقامت بعدة غارات وما زالت تحلق في سماء صنعاء.

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