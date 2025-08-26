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النائب العام: المرأة السعودية أثبتت جدارتها وكفاءتها بجميع الأعمال

خلال اجتماعه بأعضاء النيابة المعينات حديثاً

التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم، أعضاء النيابة العامة ملازمي التحقيق المعينات حديثاً، وذلك في مقر النيابة العامة الرئيسي بحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان.

وأكد الشيخ "المعجب" أن المرأة في المملكة تحظى بعناية فائقة من قيادة المملكة؛ ومنها إشراك المرأة في جميع المجالات ومنها العمل النيابي، موضحاً أن هذا العمل المهم أدخلت فيه المرأة لأول مرة في المملكة.

وأشار "المعجب" إلى أن المرأة السعودية أثبتت جدارتها وكفاءتها في الالتحاق بجميع الأعمال التي تقوم بها، مبيناً أن النيابة العامة قامت باختيار صفوة من أبناء وبنات الوطن للعمل في النيابة العامة، مؤكداً أن هذه هي الدفعة الأولى لعمل المرأة وسيتبعها دفعات عديدة.

وأوضح أن عضو النيابة ستلتحق بدبلوم جنائي لمدة عام كامل، حيث يتضمن الدراسة الأكاديمية، ويتضمن أيضاً التدريب في مجال العامل، والزيارات لجهات الاستدلال ومنها الطب الشرعي للاطلاع على ما يتعلق بإنهاء القضايا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النائب العام: المرأة السعودية أثبتت جدارتها وكفاءتها بجميع الأعمال
سبق

التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم، أعضاء النيابة العامة ملازمي التحقيق المعينات حديثاً، وذلك في مقر النيابة العامة الرئيسي بحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان.

وأكد الشيخ "المعجب" أن المرأة في المملكة تحظى بعناية فائقة من قيادة المملكة؛ ومنها إشراك المرأة في جميع المجالات ومنها العمل النيابي، موضحاً أن هذا العمل المهم أدخلت فيه المرأة لأول مرة في المملكة.

وأشار "المعجب" إلى أن المرأة السعودية أثبتت جدارتها وكفاءتها في الالتحاق بجميع الأعمال التي تقوم بها، مبيناً أن النيابة العامة قامت باختيار صفوة من أبناء وبنات الوطن للعمل في النيابة العامة، مؤكداً أن هذه هي الدفعة الأولى لعمل المرأة وسيتبعها دفعات عديدة.

وأوضح أن عضو النيابة ستلتحق بدبلوم جنائي لمدة عام كامل، حيث يتضمن الدراسة الأكاديمية، ويتضمن أيضاً التدريب في مجال العامل، والزيارات لجهات الاستدلال ومنها الطب الشرعي للاطلاع على ما يتعلق بإنهاء القضايا.

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
05:19 PM

النائب العام: المرأة السعودية أثبتت جدارتها وكفاءتها بجميع الأعمال

خلال اجتماعه بأعضاء النيابة المعينات حديثاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم، أعضاء النيابة العامة ملازمي التحقيق المعينات حديثاً، وذلك في مقر النيابة العامة الرئيسي بحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان.

وأكد الشيخ "المعجب" أن المرأة في المملكة تحظى بعناية فائقة من قيادة المملكة؛ ومنها إشراك المرأة في جميع المجالات ومنها العمل النيابي، موضحاً أن هذا العمل المهم أدخلت فيه المرأة لأول مرة في المملكة.

وأشار "المعجب" إلى أن المرأة السعودية أثبتت جدارتها وكفاءتها في الالتحاق بجميع الأعمال التي تقوم بها، مبيناً أن النيابة العامة قامت باختيار صفوة من أبناء وبنات الوطن للعمل في النيابة العامة، مؤكداً أن هذه هي الدفعة الأولى لعمل المرأة وسيتبعها دفعات عديدة.

وأوضح أن عضو النيابة ستلتحق بدبلوم جنائي لمدة عام كامل، حيث يتضمن الدراسة الأكاديمية، ويتضمن أيضاً التدريب في مجال العامل، والزيارات لجهات الاستدلال ومنها الطب الشرعي للاطلاع على ما يتعلق بإنهاء القضايا.

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