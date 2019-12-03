لقي شابٌّ مصرعه عن طريق الخطأ بطلقة بندقية من نوع "شوزن" في رحلة الصيد بمركز جمعة ربيعة في محافظة بارق. وفي التفاصيل: أن شابًّا في الخامسة عشرة من عمره قضى في رحلة الصيد، مساء أمس الأول؛ حيث كان يرافقه فيها أحد أقربائه الذي أصابه عن طريق الخطأ بطلقة نارية فأردته قتيلًا. وبيّنت المصادر أن والد المتوفى قرر التنازل عن المطالبة بالحق، فيما لا يزال جثمان الشاب في ثلاجة المستشفى لاستكمال الإجراءات النظامية.

طلقة صيد طائشة تقتل شابًّا في مركز "جمعة ربيعة" ببارق عبدالعزيز الشهري سبق 2019-12-03 لقي شابٌّ مصرعه عن طريق الخطأ بطلقة بندقية من نوع "شوزن" في رحلة الصيد بمركز جمعة ربيعة في محافظة بارق.



وفي التفاصيل: أن شابًّا في الخامسة عشرة من عمره قضى في رحلة الصيد، مساء أمس الأول؛ حيث كان يرافقه فيها أحد أقربائه الذي أصابه عن طريق الخطأ بطلقة نارية فأردته قتيلًا.



وبيّنت المصادر أن والد المتوفى قرر التنازل عن المطالبة بالحق، فيما لا يزال جثمان الشاب في ثلاجة المستشفى لاستكمال الإجراءات النظامية.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441 05:26 PM

طلقة صيد طائشة تقتل شابًّا في مركز "جمعة ربيعة" ببارق والد المتوفى تنازل عن المطالبة بالحق.. والتحقيقات جارية





A A A





23 مشاركة

لقي شابٌّ مصرعه عن طريق الخطأ بطلقة بندقية من نوع "شوزن" في رحلة الصيد بمركز جمعة ربيعة في محافظة بارق.



وفي التفاصيل: أن شابًّا في الخامسة عشرة من عمره قضى في رحلة الصيد، مساء أمس الأول؛ حيث كان يرافقه فيها أحد أقربائه الذي أصابه عن طريق الخطأ بطلقة نارية فأردته قتيلًا.



وبيّنت المصادر أن والد المتوفى قرر التنازل عن المطالبة بالحق، فيما لا يزال جثمان الشاب في ثلاجة المستشفى لاستكمال الإجراءات النظامية.