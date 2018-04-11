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في منازلهم.. متطوعو "الإسكان التنموي" يوزعون الأغذية على الأسر المحتاجة بجازان

ضمن مبادرات عدة تطلقها الوزارة بالتعاون مع جمعيات خيرية لمنع انتشار "كورونا"

نفذ متطوعو برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان بمنطقة جازان، مبادرة توزيع مئات السلال الغذائية على مستفيدي البرنامج من الأسر الأشد حاجة، وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية بالمنطقة.

وشارك في المبادرة عشرات المتطوعين من أبناء المنطقة، إذ قاموا بإيصال السلال الغذائية للمنازل دون الحاجة إلى زيارة مقرات الجمعية، بهدف تشجيع الناس على البقاء في المنازل امتثالًا للتعليمات الاحترازية الهادفة للوقاية من فايروس كورونا.

وتأتي المبادرة ضمن عدد من المبادرات التي تطلقها وزارة الإسكان في كافة مناطق المملكة لخدمة الأسر المستفيدة من مختلف برامجها وخدماتها.

وكان عدد من متطوعي الإسكان نفذوا في وقت سابق مبادرة توعوية لمستفيدي الإسكان التنموي عن أهمية الوقاية من فايروس كورونا، سعياً لتعزيز الجهود المبذولة لنشر التوعية والإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع المناطق.

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في منازلهم.. متطوعو "الإسكان التنموي" يوزعون الأغذية على الأسر المحتاجة بجازان
سبق

نفذ متطوعو برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان بمنطقة جازان، مبادرة توزيع مئات السلال الغذائية على مستفيدي البرنامج من الأسر الأشد حاجة، وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية بالمنطقة.

وشارك في المبادرة عشرات المتطوعين من أبناء المنطقة، إذ قاموا بإيصال السلال الغذائية للمنازل دون الحاجة إلى زيارة مقرات الجمعية، بهدف تشجيع الناس على البقاء في المنازل امتثالًا للتعليمات الاحترازية الهادفة للوقاية من فايروس كورونا.

وتأتي المبادرة ضمن عدد من المبادرات التي تطلقها وزارة الإسكان في كافة مناطق المملكة لخدمة الأسر المستفيدة من مختلف برامجها وخدماتها.

وكان عدد من متطوعي الإسكان نفذوا في وقت سابق مبادرة توعوية لمستفيدي الإسكان التنموي عن أهمية الوقاية من فايروس كورونا، سعياً لتعزيز الجهود المبذولة لنشر التوعية والإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع المناطق.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
07:58 PM

في منازلهم.. متطوعو "الإسكان التنموي" يوزعون الأغذية على الأسر المحتاجة بجازان

ضمن مبادرات عدة تطلقها الوزارة بالتعاون مع جمعيات خيرية لمنع انتشار "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفذ متطوعو برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان بمنطقة جازان، مبادرة توزيع مئات السلال الغذائية على مستفيدي البرنامج من الأسر الأشد حاجة، وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية بالمنطقة.

وشارك في المبادرة عشرات المتطوعين من أبناء المنطقة، إذ قاموا بإيصال السلال الغذائية للمنازل دون الحاجة إلى زيارة مقرات الجمعية، بهدف تشجيع الناس على البقاء في المنازل امتثالًا للتعليمات الاحترازية الهادفة للوقاية من فايروس كورونا.

وتأتي المبادرة ضمن عدد من المبادرات التي تطلقها وزارة الإسكان في كافة مناطق المملكة لخدمة الأسر المستفيدة من مختلف برامجها وخدماتها.

وكان عدد من متطوعي الإسكان نفذوا في وقت سابق مبادرة توعوية لمستفيدي الإسكان التنموي عن أهمية الوقاية من فايروس كورونا، سعياً لتعزيز الجهود المبذولة لنشر التوعية والإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع المناطق.

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