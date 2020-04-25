النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الوقف العلمي بجامعة الملك المؤسس يعلن نتائج مسابقة "أفضل تصميم داخلي لمكتبة الأوقاف"

جوائز مالية للمراكز الثلاثة الأولى بمقدار 17500 ريال

أعلن الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز عن نتائج مسابقة أفضل تصميم داخلي لمكتبة الأوقاف التي أطلقها في أواخر شهر مارس المنصرم 2020م، برعاية من الجمعية السعودية لعلوم العمران، حيث رُصدت جوائز مالية للمراكز الثلاثة الأولى بمقدار 17500 ريال وأخرى تقديرية بمقدار 3000 ريال.

وعُرضت جميع الأعمال المشاركة على لجنة تحكيم تضمنت مهندسين معماريين متخصصين على رأسهم عضو لجنة الاستثمار ومجلس نظارة الوقف العلمي المهندس أنس صيرفي، وأعضاء هيئة تدريس في قسم التصميم الداخلي وكلية العمارة والتخطيط بالجامعة، حيث قاموا بفرز جميع التصاميم وتقييمها وتحكيمها وفقاً للشروط التي نصت عليها المسابقة التي تخدم هوية مكتبة الأوقاف، ومن ثم اختيار الأعمال الفائزة وفقاً للمراكز الثلاثة الأولى فالمراكز التقديرية.

وعن نتائج مسابقة أفضل تصميم داخلي لمكتبة الأوقاف التي شارك بها العديد من خريجي وخريجات قسم التصميم الداخلي والأثاث من مختلف الجامعات السعودية، فقد حصدت على جائزة المركز الأول والمقدّرة 10.000 ريال المصممة حنان يعقوب، فيما نالت جائزة المركز الثاني في المسابقة والمقدّرة 5000 ريال المصممة أروى فلاتة، بينما حصلت المصممة فاطمة المدني على جائزة المركز الثالث والمقدّرة 2500 ريال.

جامعة الملك عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الوقف العلمي بجامعة الملك المؤسس يعلن نتائج مسابقة "أفضل تصميم داخلي لمكتبة الأوقاف"
سبق

أعلن الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز عن نتائج مسابقة أفضل تصميم داخلي لمكتبة الأوقاف التي أطلقها في أواخر شهر مارس المنصرم 2020م، برعاية من الجمعية السعودية لعلوم العمران، حيث رُصدت جوائز مالية للمراكز الثلاثة الأولى بمقدار 17500 ريال وأخرى تقديرية بمقدار 3000 ريال.

وعُرضت جميع الأعمال المشاركة على لجنة تحكيم تضمنت مهندسين معماريين متخصصين على رأسهم عضو لجنة الاستثمار ومجلس نظارة الوقف العلمي المهندس أنس صيرفي، وأعضاء هيئة تدريس في قسم التصميم الداخلي وكلية العمارة والتخطيط بالجامعة، حيث قاموا بفرز جميع التصاميم وتقييمها وتحكيمها وفقاً للشروط التي نصت عليها المسابقة التي تخدم هوية مكتبة الأوقاف، ومن ثم اختيار الأعمال الفائزة وفقاً للمراكز الثلاثة الأولى فالمراكز التقديرية.

وعن نتائج مسابقة أفضل تصميم داخلي لمكتبة الأوقاف التي شارك بها العديد من خريجي وخريجات قسم التصميم الداخلي والأثاث من مختلف الجامعات السعودية، فقد حصدت على جائزة المركز الأول والمقدّرة 10.000 ريال المصممة حنان يعقوب، فيما نالت جائزة المركز الثاني في المسابقة والمقدّرة 5000 ريال المصممة أروى فلاتة، بينما حصلت المصممة فاطمة المدني على جائزة المركز الثالث والمقدّرة 2500 ريال.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
04:16 PM

الوقف العلمي بجامعة الملك المؤسس يعلن نتائج مسابقة "أفضل تصميم داخلي لمكتبة الأوقاف"

جوائز مالية للمراكز الثلاثة الأولى بمقدار 17500 ريال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
840

أعلن الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز عن نتائج مسابقة أفضل تصميم داخلي لمكتبة الأوقاف التي أطلقها في أواخر شهر مارس المنصرم 2020م، برعاية من الجمعية السعودية لعلوم العمران، حيث رُصدت جوائز مالية للمراكز الثلاثة الأولى بمقدار 17500 ريال وأخرى تقديرية بمقدار 3000 ريال.

وعُرضت جميع الأعمال المشاركة على لجنة تحكيم تضمنت مهندسين معماريين متخصصين على رأسهم عضو لجنة الاستثمار ومجلس نظارة الوقف العلمي المهندس أنس صيرفي، وأعضاء هيئة تدريس في قسم التصميم الداخلي وكلية العمارة والتخطيط بالجامعة، حيث قاموا بفرز جميع التصاميم وتقييمها وتحكيمها وفقاً للشروط التي نصت عليها المسابقة التي تخدم هوية مكتبة الأوقاف، ومن ثم اختيار الأعمال الفائزة وفقاً للمراكز الثلاثة الأولى فالمراكز التقديرية.

وعن نتائج مسابقة أفضل تصميم داخلي لمكتبة الأوقاف التي شارك بها العديد من خريجي وخريجات قسم التصميم الداخلي والأثاث من مختلف الجامعات السعودية، فقد حصدت على جائزة المركز الأول والمقدّرة 10.000 ريال المصممة حنان يعقوب، فيما نالت جائزة المركز الثاني في المسابقة والمقدّرة 5000 ريال المصممة أروى فلاتة، بينما حصلت المصممة فاطمة المدني على جائزة المركز الثالث والمقدّرة 2500 ريال.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,537
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,073
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,568
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,615

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ
محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

سارة الجهني
حراج التشهير بالناس

حراج التشهير بالناس

أحمد عجب
الوزير الناجح لم يرسب!

الوزير الناجح لم يرسب!

ماجد البريكان
الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

منيف الحربي
سلطان وبصيرة العطاء

سلطان وبصيرة العطاء

علاء الدين براده
السناب والمحتوى الأجوف!

السناب والمحتوى الأجوف!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة