النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"شؤون الحرمين".. دراسة إنشاء أكاديمية للخط العربي وترشيح خطاط "الكسوة" مديرًا لها

السديس: خطوة تأتي من منطلق حرص ولاة الأمر على الاهتمام بالعلم وخاصة "الدين واللغة"

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بدراسة إنشاء أكاديمية للخط العربي، وترشيح خطاط كسوة الكعبة مديرًا لها؛ وذلك بمناسبة "اليوم العالمي للغة العربية".

وقال: حري بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الحرص والاهتمام باللغة العربية، وحري باللغة العربية أن تعلم وتدرس في الحرمين الشريفين، فيجمع لها قدسيتها، كلغة خالدة حاوية للقرآن ومعانيه، ومدونة للحديث الشريف، ولسان أهل الجنة وقدسية المكان والزمان؛ وذلك بإنشاء أكاديمية للخط العربي فيهما.

مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي من منطلق حرص ولاة أمر هذه البلاد المباركة -حفظهم الله- على الاهتمام بالعلم وأهله بشكل عام، وعلوم الدين واللغة بشكل خاص، سائلًا الله العلي القدير، أن يجعل ما يقومون به من أعمال في موازين أعمالهم الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

يُذكر أن الرئاسة استقبلت مناسبة "اليوم العالمي للغة العربية" بحزمة من الفعاليات والمبادرات.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"شؤون الحرمين".. دراسة إنشاء أكاديمية للخط العربي وترشيح خطاط "الكسوة" مديرًا لها
سبق

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بدراسة إنشاء أكاديمية للخط العربي، وترشيح خطاط كسوة الكعبة مديرًا لها؛ وذلك بمناسبة "اليوم العالمي للغة العربية".

وقال: حري بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الحرص والاهتمام باللغة العربية، وحري باللغة العربية أن تعلم وتدرس في الحرمين الشريفين، فيجمع لها قدسيتها، كلغة خالدة حاوية للقرآن ومعانيه، ومدونة للحديث الشريف، ولسان أهل الجنة وقدسية المكان والزمان؛ وذلك بإنشاء أكاديمية للخط العربي فيهما.

مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي من منطلق حرص ولاة أمر هذه البلاد المباركة -حفظهم الله- على الاهتمام بالعلم وأهله بشكل عام، وعلوم الدين واللغة بشكل خاص، سائلًا الله العلي القدير، أن يجعل ما يقومون به من أعمال في موازين أعمالهم الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

يُذكر أن الرئاسة استقبلت مناسبة "اليوم العالمي للغة العربية" بحزمة من الفعاليات والمبادرات.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
09:05 AM

"شؤون الحرمين".. دراسة إنشاء أكاديمية للخط العربي وترشيح خطاط "الكسوة" مديرًا لها

السديس: خطوة تأتي من منطلق حرص ولاة الأمر على الاهتمام بالعلم وخاصة "الدين واللغة"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
81

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بدراسة إنشاء أكاديمية للخط العربي، وترشيح خطاط كسوة الكعبة مديرًا لها؛ وذلك بمناسبة "اليوم العالمي للغة العربية".

وقال: حري بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الحرص والاهتمام باللغة العربية، وحري باللغة العربية أن تعلم وتدرس في الحرمين الشريفين، فيجمع لها قدسيتها، كلغة خالدة حاوية للقرآن ومعانيه، ومدونة للحديث الشريف، ولسان أهل الجنة وقدسية المكان والزمان؛ وذلك بإنشاء أكاديمية للخط العربي فيهما.

مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي من منطلق حرص ولاة أمر هذه البلاد المباركة -حفظهم الله- على الاهتمام بالعلم وأهله بشكل عام، وعلوم الدين واللغة بشكل خاص، سائلًا الله العلي القدير، أن يجعل ما يقومون به من أعمال في موازين أعمالهم الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

يُذكر أن الرئاسة استقبلت مناسبة "اليوم العالمي للغة العربية" بحزمة من الفعاليات والمبادرات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,726
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,647
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,757
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,194

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة