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"الصحة": تسجيل 1109 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1148 خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد.. "فيصل بن سلمان" يدشن أكبر مركز للقاح كورونا في المدينة المنورة

في جامعة طيبة وبطاقة استيعابية تصل إلى 15 ألف مستفيد يومياً

دشن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، مركز لقاح كورونا في جامعة طيبة.

ويُقدم المركز، الأكبر على مستوى المدينة المنورة، اللقاح لأهالي المنطقة، بطاقة استيعابية تصل إلى 15 ألف مستفيد يومياً، ويراعي المتطلبات التشغيلية بوزارة الصحة.

ونوّه أمير المنطقة بالدور الأساسي والكبير الذي تُقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا المستجد.

كما حثّ الجميع على الإسراع في تلقي اللقاح؛ لحماية أنفسهم والمجتمع -بإذن الله تعالى- من التداعيات الصحية الخطيرة لهذا الفيروس.

ويتكون مركز لقاح كورونا في جامعة طيبة، من 48 عيادة مجهزة، وفريق طبي وتمريضي متخصص، كما يعمل على مدار الساعة ابتداءً من يوم غد، بمشيئة الله تعالى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "فيصل بن سلمان" يدشن أكبر مركز للقاح كورونا في المدينة المنورة
سبق

دشن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، مركز لقاح كورونا في جامعة طيبة.

ويُقدم المركز، الأكبر على مستوى المدينة المنورة، اللقاح لأهالي المنطقة، بطاقة استيعابية تصل إلى 15 ألف مستفيد يومياً، ويراعي المتطلبات التشغيلية بوزارة الصحة.

ونوّه أمير المنطقة بالدور الأساسي والكبير الذي تُقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا المستجد.

كما حثّ الجميع على الإسراع في تلقي اللقاح؛ لحماية أنفسهم والمجتمع -بإذن الله تعالى- من التداعيات الصحية الخطيرة لهذا الفيروس.

ويتكون مركز لقاح كورونا في جامعة طيبة، من 48 عيادة مجهزة، وفريق طبي وتمريضي متخصص، كما يعمل على مدار الساعة ابتداءً من يوم غد، بمشيئة الله تعالى.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
03:32 PM

شاهد.. "فيصل بن سلمان" يدشن أكبر مركز للقاح كورونا في المدينة المنورة

في جامعة طيبة وبطاقة استيعابية تصل إلى 15 ألف مستفيد يومياً

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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1,450

دشن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، مركز لقاح كورونا في جامعة طيبة.

ويُقدم المركز، الأكبر على مستوى المدينة المنورة، اللقاح لأهالي المنطقة، بطاقة استيعابية تصل إلى 15 ألف مستفيد يومياً، ويراعي المتطلبات التشغيلية بوزارة الصحة.

ونوّه أمير المنطقة بالدور الأساسي والكبير الذي تُقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا المستجد.

كما حثّ الجميع على الإسراع في تلقي اللقاح؛ لحماية أنفسهم والمجتمع -بإذن الله تعالى- من التداعيات الصحية الخطيرة لهذا الفيروس.

ويتكون مركز لقاح كورونا في جامعة طيبة، من 48 عيادة مجهزة، وفريق طبي وتمريضي متخصص، كما يعمل على مدار الساعة ابتداءً من يوم غد، بمشيئة الله تعالى.

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