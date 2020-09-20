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أمانة العاصمة المقدسة تواصل حملاتها الرقابية على المنشآت التجارية

أتلفت 78 كيلوجراماً من الأغذية الفاسدة و35 لتراً من خلطات البهارات

واصلت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية جولاتها الرقابية على المطاعم والمحلات الغذائية؛ للتأكد من التزامها بالإشتراطات الصحية.
وتم تنفيذ 147 جولة رقابية على المنشآت الغذائية، أسفر عنها اتلاف 78 كيلوجراماً من المواد الغذائية الفاسدة، وإتلاف 35 لتراً من خلطات البهارات مجهولة المصدر مجهزة لطبخ الأسماك، مشيراً إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق 18 مخالفًا.
كما صادرت وكالة البلديات ممثلة ًفي بلدية العتيبية الفرعية المقدسة 460 كيلوجراماً من المواد الغذائية التالفة، وذلك خلال حملة قامت بها البلدية على الباعة الجائلين في أحياء الزاهر والستين والنزهة بمكة المكرمة، حيث تم مصادرة 8 مباسط تُدار من قبل عمالة أجنبية مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، مشيراً إلى أنَّ الحملة أسفرت عن إغلاق 3 محلات لا يوجد بها رُخص نظاميه لمزاولة النشاط.
فيما ألزمت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة محلات بيع أسطوانات الغاز بتنظيف الأسطوانات وتطهيرها قبل توزيعها على المستفيدين، وذلك في إطار التدابير الإحترازية للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره، وتتابع الفرق الرقابية بشكلٍ مستمرالتزام منشآت بيع الغاز بتنظيف وتطهير أسطوانات الغاز في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية، مشيراً إلى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
من جانبها واصلت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية جولاتها الميدانية والرقابية؛ لمنع الباعة الجائلين، ومكافحة الظواهر السلبية في عدة مواقع بنطاق البلدية، ومنع الباعة الجائلين الذين يمارسون البيع والافتراش العشوائي للمواد الغذائية، في ظل تعرضها لأشعة الشمس وتقلبات الأجواء والغبار وافتقادها ضوابط النقل والحفظ والتخزين، مشيراً إلى مصادرة 370 كيلوجراماً من الفواكه المتنوعة، وتسليم الصالح منها لجمعية حفظ النعمة بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومصادرة عربات الباعة الجائلين وإتخاذ جميع الإجراءات النظامية حيال المخالفين؛ للقضاء على هذه التجاوزات، والقضاء على الظواهر السلبية، وتوفير البيئة الصحية الملائمة، والتأكد من سلامة المواد الغذائية، وتطبيق الإشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة واللوائح المتبعة.

ودعت أمانة العاصمة المقدسة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإلتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال وجود ملاحظات و مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

أمانة العاصمة المقدسة المنشآت التجارية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة العاصمة المقدسة تواصل حملاتها الرقابية على المنشآت التجارية
سبق

واصلت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية جولاتها الرقابية على المطاعم والمحلات الغذائية؛ للتأكد من التزامها بالإشتراطات الصحية.
وتم تنفيذ 147 جولة رقابية على المنشآت الغذائية، أسفر عنها اتلاف 78 كيلوجراماً من المواد الغذائية الفاسدة، وإتلاف 35 لتراً من خلطات البهارات مجهولة المصدر مجهزة لطبخ الأسماك، مشيراً إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق 18 مخالفًا.
كما صادرت وكالة البلديات ممثلة ًفي بلدية العتيبية الفرعية المقدسة 460 كيلوجراماً من المواد الغذائية التالفة، وذلك خلال حملة قامت بها البلدية على الباعة الجائلين في أحياء الزاهر والستين والنزهة بمكة المكرمة، حيث تم مصادرة 8 مباسط تُدار من قبل عمالة أجنبية مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، مشيراً إلى أنَّ الحملة أسفرت عن إغلاق 3 محلات لا يوجد بها رُخص نظاميه لمزاولة النشاط.
فيما ألزمت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة محلات بيع أسطوانات الغاز بتنظيف الأسطوانات وتطهيرها قبل توزيعها على المستفيدين، وذلك في إطار التدابير الإحترازية للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره، وتتابع الفرق الرقابية بشكلٍ مستمرالتزام منشآت بيع الغاز بتنظيف وتطهير أسطوانات الغاز في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية، مشيراً إلى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
من جانبها واصلت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية جولاتها الميدانية والرقابية؛ لمنع الباعة الجائلين، ومكافحة الظواهر السلبية في عدة مواقع بنطاق البلدية، ومنع الباعة الجائلين الذين يمارسون البيع والافتراش العشوائي للمواد الغذائية، في ظل تعرضها لأشعة الشمس وتقلبات الأجواء والغبار وافتقادها ضوابط النقل والحفظ والتخزين، مشيراً إلى مصادرة 370 كيلوجراماً من الفواكه المتنوعة، وتسليم الصالح منها لجمعية حفظ النعمة بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومصادرة عربات الباعة الجائلين وإتخاذ جميع الإجراءات النظامية حيال المخالفين؛ للقضاء على هذه التجاوزات، والقضاء على الظواهر السلبية، وتوفير البيئة الصحية الملائمة، والتأكد من سلامة المواد الغذائية، وتطبيق الإشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة واللوائح المتبعة.

ودعت أمانة العاصمة المقدسة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإلتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال وجود ملاحظات و مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
02:55 PM

أمانة العاصمة المقدسة تواصل حملاتها الرقابية على المنشآت التجارية

أتلفت 78 كيلوجراماً من الأغذية الفاسدة و35 لتراً من خلطات البهارات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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واصلت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية جولاتها الرقابية على المطاعم والمحلات الغذائية؛ للتأكد من التزامها بالإشتراطات الصحية.
وتم تنفيذ 147 جولة رقابية على المنشآت الغذائية، أسفر عنها اتلاف 78 كيلوجراماً من المواد الغذائية الفاسدة، وإتلاف 35 لتراً من خلطات البهارات مجهولة المصدر مجهزة لطبخ الأسماك، مشيراً إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق 18 مخالفًا.
كما صادرت وكالة البلديات ممثلة ًفي بلدية العتيبية الفرعية المقدسة 460 كيلوجراماً من المواد الغذائية التالفة، وذلك خلال حملة قامت بها البلدية على الباعة الجائلين في أحياء الزاهر والستين والنزهة بمكة المكرمة، حيث تم مصادرة 8 مباسط تُدار من قبل عمالة أجنبية مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، مشيراً إلى أنَّ الحملة أسفرت عن إغلاق 3 محلات لا يوجد بها رُخص نظاميه لمزاولة النشاط.
فيما ألزمت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة محلات بيع أسطوانات الغاز بتنظيف الأسطوانات وتطهيرها قبل توزيعها على المستفيدين، وذلك في إطار التدابير الإحترازية للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره، وتتابع الفرق الرقابية بشكلٍ مستمرالتزام منشآت بيع الغاز بتنظيف وتطهير أسطوانات الغاز في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية، مشيراً إلى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
من جانبها واصلت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية جولاتها الميدانية والرقابية؛ لمنع الباعة الجائلين، ومكافحة الظواهر السلبية في عدة مواقع بنطاق البلدية، ومنع الباعة الجائلين الذين يمارسون البيع والافتراش العشوائي للمواد الغذائية، في ظل تعرضها لأشعة الشمس وتقلبات الأجواء والغبار وافتقادها ضوابط النقل والحفظ والتخزين، مشيراً إلى مصادرة 370 كيلوجراماً من الفواكه المتنوعة، وتسليم الصالح منها لجمعية حفظ النعمة بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومصادرة عربات الباعة الجائلين وإتخاذ جميع الإجراءات النظامية حيال المخالفين؛ للقضاء على هذه التجاوزات، والقضاء على الظواهر السلبية، وتوفير البيئة الصحية الملائمة، والتأكد من سلامة المواد الغذائية، وتطبيق الإشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة واللوائح المتبعة.

ودعت أمانة العاصمة المقدسة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإلتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال وجود ملاحظات و مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

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