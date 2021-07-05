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تجربة للتأكد من جاهزية كهرباء المسجد الحرام استعداداً للحج

بمشاركة عدد من الجهات.. بينها الأمن العام والدفاع المدني

نفّذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والخدمية اليوم تجربة التغذية الكهربائية للحرم المكي من خلال محطة كدي الاحتياطية، للتأكد من مدى جاهزيتها واستعدادها لموسم الحج 1442هـ، بمشاركة عدد من الجهات المعنية ممثلةً في الأمن العام، والمديرية العامة للدفاع المدني، والشركة السعودية للكهرباء.

وذكر مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالرئاسة محسن بن عبدالمحسن السلمي، أن التجربة تضمنت التأكد من موثوقية سبل التغذية الكهربائية، ومحطات التغذية الرئيسية والفرعية بنظام محطات الموثوقية، وأنظمة التغذية الكهربائية الاحتياطية مثل مولدات محطة كدي ونظام التيار المستمر، لضمان عدم انقطاع التغذية الكهربائية ولوحات النواقل الأوتوماتيكية بين وسائل التغذية المختلفة ATS.

وأفاد بأن الرئاسة أجرت تجربة فعلية تمثلت في فصل المغذيات الكهربائية القادمة من شركة الكهرباء، ودخول نظام عدم انقطاع التيار UPS لتغطية الأحمال الهامة حتى دخول محطة التوليد الاحتياطية القادمة من كدي وعند الانقطاع لمدة (30) دقيقة، وإلى أن تتم إعادة الكهرباء للمسجد الحرام.

وأوضح أن خطة تشغيل التيار الكهربائي البديل في المسجد الحرام، تسهم في الحفاظ على عدم تأثر الأحمال بانقطاع الشبكة الرئيسية لمغذيات شركة الكهرباء، وتتوفر داخل المسجد الحرام أنظمة لعدم انقطاع التيار (UPS).

وأشار "السلمي" إلى أن محطة كدي جنوب المسجد الحرام بمسافة 3.5 كيلو مترات تسهم في إمداد الحرم المكي بالطاقة الكهربائية، حيث تعمل بطاقة ثمانية مولدات، وفق نظام آلي يستشعر انقطاع مصادر التغذية الكهربائية للحرم المكي،وتأمين التغذية في حينه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تجربة للتأكد من جاهزية كهرباء المسجد الحرام استعداداً للحج
سبق

نفّذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والخدمية اليوم تجربة التغذية الكهربائية للحرم المكي من خلال محطة كدي الاحتياطية، للتأكد من مدى جاهزيتها واستعدادها لموسم الحج 1442هـ، بمشاركة عدد من الجهات المعنية ممثلةً في الأمن العام، والمديرية العامة للدفاع المدني، والشركة السعودية للكهرباء.

وذكر مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالرئاسة محسن بن عبدالمحسن السلمي، أن التجربة تضمنت التأكد من موثوقية سبل التغذية الكهربائية، ومحطات التغذية الرئيسية والفرعية بنظام محطات الموثوقية، وأنظمة التغذية الكهربائية الاحتياطية مثل مولدات محطة كدي ونظام التيار المستمر، لضمان عدم انقطاع التغذية الكهربائية ولوحات النواقل الأوتوماتيكية بين وسائل التغذية المختلفة ATS.

وأفاد بأن الرئاسة أجرت تجربة فعلية تمثلت في فصل المغذيات الكهربائية القادمة من شركة الكهرباء، ودخول نظام عدم انقطاع التيار UPS لتغطية الأحمال الهامة حتى دخول محطة التوليد الاحتياطية القادمة من كدي وعند الانقطاع لمدة (30) دقيقة، وإلى أن تتم إعادة الكهرباء للمسجد الحرام.

وأوضح أن خطة تشغيل التيار الكهربائي البديل في المسجد الحرام، تسهم في الحفاظ على عدم تأثر الأحمال بانقطاع الشبكة الرئيسية لمغذيات شركة الكهرباء، وتتوفر داخل المسجد الحرام أنظمة لعدم انقطاع التيار (UPS).

وأشار "السلمي" إلى أن محطة كدي جنوب المسجد الحرام بمسافة 3.5 كيلو مترات تسهم في إمداد الحرم المكي بالطاقة الكهربائية، حيث تعمل بطاقة ثمانية مولدات، وفق نظام آلي يستشعر انقطاع مصادر التغذية الكهربائية للحرم المكي،وتأمين التغذية في حينه.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
02:59 PM

تجربة للتأكد من جاهزية كهرباء المسجد الحرام استعداداً للحج

بمشاركة عدد من الجهات.. بينها الأمن العام والدفاع المدني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نفّذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والخدمية اليوم تجربة التغذية الكهربائية للحرم المكي من خلال محطة كدي الاحتياطية، للتأكد من مدى جاهزيتها واستعدادها لموسم الحج 1442هـ، بمشاركة عدد من الجهات المعنية ممثلةً في الأمن العام، والمديرية العامة للدفاع المدني، والشركة السعودية للكهرباء.

وذكر مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالرئاسة محسن بن عبدالمحسن السلمي، أن التجربة تضمنت التأكد من موثوقية سبل التغذية الكهربائية، ومحطات التغذية الرئيسية والفرعية بنظام محطات الموثوقية، وأنظمة التغذية الكهربائية الاحتياطية مثل مولدات محطة كدي ونظام التيار المستمر، لضمان عدم انقطاع التغذية الكهربائية ولوحات النواقل الأوتوماتيكية بين وسائل التغذية المختلفة ATS.

وأفاد بأن الرئاسة أجرت تجربة فعلية تمثلت في فصل المغذيات الكهربائية القادمة من شركة الكهرباء، ودخول نظام عدم انقطاع التيار UPS لتغطية الأحمال الهامة حتى دخول محطة التوليد الاحتياطية القادمة من كدي وعند الانقطاع لمدة (30) دقيقة، وإلى أن تتم إعادة الكهرباء للمسجد الحرام.

وأوضح أن خطة تشغيل التيار الكهربائي البديل في المسجد الحرام، تسهم في الحفاظ على عدم تأثر الأحمال بانقطاع الشبكة الرئيسية لمغذيات شركة الكهرباء، وتتوفر داخل المسجد الحرام أنظمة لعدم انقطاع التيار (UPS).

وأشار "السلمي" إلى أن محطة كدي جنوب المسجد الحرام بمسافة 3.5 كيلو مترات تسهم في إمداد الحرم المكي بالطاقة الكهربائية، حيث تعمل بطاقة ثمانية مولدات، وفق نظام آلي يستشعر انقطاع مصادر التغذية الكهربائية للحرم المكي،وتأمين التغذية في حينه.

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