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مسؤول روسي: شراكة استراتيجية مع السعودية في العمل على لقاح "كورونا"

"دميترييف": اتفاق مبدئي لإجراء الاختبارات السريرية لـ "سبوتنيك V" بالمملكة

أعرب المدير العام لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف عن قناعة موسكو بأن السعودية ستصبح شريكاً استراتيجياً قوياً في العمل على اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأكد دميترييف، في مقابلة حصرية أجرتها معه صحيفة Arab News السعودية الناطقة باللغة الإنجليزية وجود اتفاق مبدئي بين موسكو والرياض بشأن إجراء الاختبارات السريرية للقاح الروسي الذي يحمل اسم "سبوتنيك V" في المملكة.

وذكر المسؤول أن خبراء من وزارة الصحة السعودية من المقرر أن يزوروا مركز "غاماليا" الوطني الروسي لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية والذي تم تطوير اللقاح من قبله.

وأشار المسؤول إلى أن روسيا أقامت علاقات شراكة في هذا الصدد مع شركة سعودية "جيدة جداً"، موضحاً أن الحديث يدور عن شركة أدوية مخضرمة، وقد تم تبادل نتائج اختبارات المرحلتين الأولى والثانية للقاح مع الزملاء السعوديين.

وقال دميترييف وفق روسيا اليوم: "نثق بأن تكون هناك شراكة استراتيجية حقيقية مع السعودية في موضوع اللقاح، ونعرف أن كثيراً من الدول تنظر إلى موقف السعودية ونهجها وسنتواصل فعلا مع العلماء ووزارة الصحة السعودية، ليفهموا بشكل عميق جدا. نثق بأن السعودية ستكون شريكا قويا جدا في عملنا المشترك على لقاح سبوتنيك V".

وأشار مدير صندوق الاستثمارات المباشرة إلى أن روسيا تبادلت البيانات بشأن اللقاح أيضا مع الإمارات، ومن المتوقع أن تنطلق الاختبارات السريرية لـ"سبوتنيك V" في هذه الدولة قبل نهاية أغسطس الجاري.

ومن المتوقع، حسب دميترييف، أن تجري الاختبارات السريرية للقاح في الفلبين والبرازيل، بالإضافة إلى روسيا نفسها.

وأصبحت روسيا أول دولة على مستوى العالم تسجل لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد وشرعت في إنتاجه.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مسؤول روسي: شراكة استراتيجية مع السعودية في العمل على لقاح "كورونا"
سبق

أعرب المدير العام لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف عن قناعة موسكو بأن السعودية ستصبح شريكاً استراتيجياً قوياً في العمل على اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأكد دميترييف، في مقابلة حصرية أجرتها معه صحيفة Arab News السعودية الناطقة باللغة الإنجليزية وجود اتفاق مبدئي بين موسكو والرياض بشأن إجراء الاختبارات السريرية للقاح الروسي الذي يحمل اسم "سبوتنيك V" في المملكة.

وذكر المسؤول أن خبراء من وزارة الصحة السعودية من المقرر أن يزوروا مركز "غاماليا" الوطني الروسي لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية والذي تم تطوير اللقاح من قبله.

وأشار المسؤول إلى أن روسيا أقامت علاقات شراكة في هذا الصدد مع شركة سعودية "جيدة جداً"، موضحاً أن الحديث يدور عن شركة أدوية مخضرمة، وقد تم تبادل نتائج اختبارات المرحلتين الأولى والثانية للقاح مع الزملاء السعوديين.

وقال دميترييف وفق روسيا اليوم: "نثق بأن تكون هناك شراكة استراتيجية حقيقية مع السعودية في موضوع اللقاح، ونعرف أن كثيراً من الدول تنظر إلى موقف السعودية ونهجها وسنتواصل فعلا مع العلماء ووزارة الصحة السعودية، ليفهموا بشكل عميق جدا. نثق بأن السعودية ستكون شريكا قويا جدا في عملنا المشترك على لقاح سبوتنيك V".

وأشار مدير صندوق الاستثمارات المباشرة إلى أن روسيا تبادلت البيانات بشأن اللقاح أيضا مع الإمارات، ومن المتوقع أن تنطلق الاختبارات السريرية لـ"سبوتنيك V" في هذه الدولة قبل نهاية أغسطس الجاري.

ومن المتوقع، حسب دميترييف، أن تجري الاختبارات السريرية للقاح في الفلبين والبرازيل، بالإضافة إلى روسيا نفسها.

وأصبحت روسيا أول دولة على مستوى العالم تسجل لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد وشرعت في إنتاجه.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
02:48 PM

مسؤول روسي: شراكة استراتيجية مع السعودية في العمل على لقاح "كورونا"

"دميترييف": اتفاق مبدئي لإجراء الاختبارات السريرية لـ "سبوتنيك V" بالمملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعرب المدير العام لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف عن قناعة موسكو بأن السعودية ستصبح شريكاً استراتيجياً قوياً في العمل على اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأكد دميترييف، في مقابلة حصرية أجرتها معه صحيفة Arab News السعودية الناطقة باللغة الإنجليزية وجود اتفاق مبدئي بين موسكو والرياض بشأن إجراء الاختبارات السريرية للقاح الروسي الذي يحمل اسم "سبوتنيك V" في المملكة.

وذكر المسؤول أن خبراء من وزارة الصحة السعودية من المقرر أن يزوروا مركز "غاماليا" الوطني الروسي لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية والذي تم تطوير اللقاح من قبله.

وأشار المسؤول إلى أن روسيا أقامت علاقات شراكة في هذا الصدد مع شركة سعودية "جيدة جداً"، موضحاً أن الحديث يدور عن شركة أدوية مخضرمة، وقد تم تبادل نتائج اختبارات المرحلتين الأولى والثانية للقاح مع الزملاء السعوديين.

وقال دميترييف وفق روسيا اليوم: "نثق بأن تكون هناك شراكة استراتيجية حقيقية مع السعودية في موضوع اللقاح، ونعرف أن كثيراً من الدول تنظر إلى موقف السعودية ونهجها وسنتواصل فعلا مع العلماء ووزارة الصحة السعودية، ليفهموا بشكل عميق جدا. نثق بأن السعودية ستكون شريكا قويا جدا في عملنا المشترك على لقاح سبوتنيك V".

وأشار مدير صندوق الاستثمارات المباشرة إلى أن روسيا تبادلت البيانات بشأن اللقاح أيضا مع الإمارات، ومن المتوقع أن تنطلق الاختبارات السريرية لـ"سبوتنيك V" في هذه الدولة قبل نهاية أغسطس الجاري.

ومن المتوقع، حسب دميترييف، أن تجري الاختبارات السريرية للقاح في الفلبين والبرازيل، بالإضافة إلى روسيا نفسها.

وأصبحت روسيا أول دولة على مستوى العالم تسجل لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد وشرعت في إنتاجه.

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