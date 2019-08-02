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الإطاحة بـ3 مواطنين اعتدوا على عمال محطة للوقود بـ"سويدي الرياض"

سلبوا ما بحوزتهم من إيراداتٍ مالية تحت تهديد السلاح الأبيض "ساطور"

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه وبالإشارة إلى ما تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيامشخصيْن ملثميْن بالاعتداء على عمال محطةٍ للوقود بحي السويدي- غربي العاصمة الرياض، وسلب ما بحوزتهم من إيراداتٍ مالية نقدية تحت تهديد السلاح الأبيض "ساطور"، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال -بفضلٍ من الله- عن كشف هويةالجناة والقبض عليهم، ثلاثة مواطنين، بالعقد الثاني من العمر، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم اتضح تورُّطهم بارتكاب (٣) جرائم سلبٍ أخرى بأسلوبٍ مماثل, حيث جرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية، على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوةٍ وحزمٍ وصرامةٍ بحق كل مَن يخالفها.

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الإطاحة بـ3 مواطنين اعتدوا على عمال محطة للوقود بـ"سويدي الرياض"
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه وبالإشارة إلى ما تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيامشخصيْن ملثميْن بالاعتداء على عمال محطةٍ للوقود بحي السويدي- غربي العاصمة الرياض، وسلب ما بحوزتهم من إيراداتٍ مالية نقدية تحت تهديد السلاح الأبيض "ساطور"، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال -بفضلٍ من الله- عن كشف هويةالجناة والقبض عليهم، ثلاثة مواطنين، بالعقد الثاني من العمر، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم اتضح تورُّطهم بارتكاب (٣) جرائم سلبٍ أخرى بأسلوبٍ مماثل, حيث جرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية، على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوةٍ وحزمٍ وصرامةٍ بحق كل مَن يخالفها.

02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
02:19 PM
اخر تعديل
02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
02:44 PM

الإطاحة بـ3 مواطنين اعتدوا على عمال محطة للوقود بـ"سويدي الرياض"

سلبوا ما بحوزتهم من إيراداتٍ مالية تحت تهديد السلاح الأبيض "ساطور"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
9
3,607

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه وبالإشارة إلى ما تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيامشخصيْن ملثميْن بالاعتداء على عمال محطةٍ للوقود بحي السويدي- غربي العاصمة الرياض، وسلب ما بحوزتهم من إيراداتٍ مالية نقدية تحت تهديد السلاح الأبيض "ساطور"، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال -بفضلٍ من الله- عن كشف هويةالجناة والقبض عليهم، ثلاثة مواطنين، بالعقد الثاني من العمر، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم اتضح تورُّطهم بارتكاب (٣) جرائم سلبٍ أخرى بأسلوبٍ مماثل, حيث جرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية، على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوةٍ وحزمٍ وصرامةٍ بحق كل مَن يخالفها.

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