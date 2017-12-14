وبدأت جلسة النطق بالحكم.. البشير يترقب مصيره

الرئيس السوداني المعزول خضع لـ9 جلسات محاكمة

بدأت، صباح اليوم السبت، جلسة النطق بالحكم على الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، في قضايا فساد مالي، فيما شهدت الخرطوم منذ ساعات الصباح الأولى انتشارًا عسكريًّا مكثفًا في الطرق المؤدية لمباني القيادة العامة للجيش السوداني، بينما أغلقت وحدات من القوات المسلحة جميع الطرق المؤدية إلى مقار القيادة.



وكان قد خضع البشير لـ9 جلسات محاكمة في بلاغات تتعلق بحيازة غير مشروعة لعملات أجنبية ضبطت بمقر إقامته، عقب الإطاحة به من السلطة في يوم 11 أبريل الماضي.



وتسود حالة من الترقب في الشارع السوداني، للنطق بالحكم في قضية الرئيس المعزول، بعد أن استمعت المحكمة إلى كل الأطراف والشهود ومرافعات محامي الاتهام والدفاع.



وخضع البشير منتصف الأسبوع الماضي للتحقيق في نيابة الخرطوم شمال بتهمة الضلوع في انقلاب الإخوان لعام 1989، الذي حمله رئيسًا للسودان، قبل أن يتم عزله بعد 3 عقود.



وأمس الجمعة، طالب الجيش السوداني المواطنين السودانيين بتوخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن المناطق العسكرية بكل الولايات، تزامنًا مع دعوات إخوانية للتظاهر السبت.



وتعهدت القوات المسلحة في السودان، في بيان لها، بحماية مكتسبات الشعب السوداني وثورته المجيدة في ذكراها الأولى، كما ترحمت على أرواح الشهداء من العسكريين والمدنيين، مؤكدة في الوقت نفسه مبدأ حرية التعبير وممارساته السلمية المختلفة.



وكان رئيس المجلس السيادي الفريق عبدالفتاح البرهان بحث مع قيادة الجيش "مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد، وتطرق لإعلان بعض الجهات تسيير مواكب غدًا السبت"، موضحًا أن "الاجتماع بحث خطط القوات النظامية لتأمين المرافق الاستراتيجية والحيوية، وناشد المواطنين بالالتزام بالسلمية والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة".