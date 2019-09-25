النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة شروق بنت بندر بن فهد

الصلاة عليها عصراً بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض

أعلن الديوان الملكي، اليوم، وفاة الأميرة شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود.

تفصيلاً؛ صدر عن الديوان الملكي، اليوم، البيان التالي:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود؛ وسيُصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الأربعاء الموافق 26 / 1 / 1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة شروق بنت بندر بن فهد
سبق

أعلن الديوان الملكي، اليوم، وفاة الأميرة شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود.

تفصيلاً؛ صدر عن الديوان الملكي، اليوم، البيان التالي:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود؛ وسيُصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الأربعاء الموافق 26 / 1 / 1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
01:37 PM

الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة شروق بنت بندر بن فهد

الصلاة عليها عصراً بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
2,588

أعلن الديوان الملكي، اليوم، وفاة الأميرة شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود.

تفصيلاً؛ صدر عن الديوان الملكي، اليوم، البيان التالي:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود؛ وسيُصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الأربعاء الموافق 26 / 1 / 1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,013
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,137
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,137
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,709

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة