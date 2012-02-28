المجلس الأعلى للقضاء يبحث افتتاح دوائر قضائية ببعض المحاكم

في اجتماعه غداً ..يناقش تعيين خريجين في السلك القضائي

ينظر المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه السابع، الذي يعقد غدًا الأربعاء، افتتاح عددًا من الدوائر القضائية في بعض المحاكم ، واقتراح تعيين خريجين في السلك القضائي، وترقية بعض القضاة.

وسيعقد المجلس الأعلى للقضاء، بمشيئة الله، اجتماعه السابع في دورته الثالثة، الأربعاء، الموافق 12/6/1439هـ، برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور أصحاب أعضاء المجلس، بمقره بالرياض .

وبين الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، المتحدث الرسمي، الشيخ سلمان بن محمد النشوان، أن المجلس سيناقش في اجتماعه الموضوعات المدرجة في جدول أعماله والتي من أهمها: استكمال النظر فيما سبق عرضه على المجلس واستكملت إجراءاته، ودراسة ما ورد للمجلس من تحقيقات وإصدار القرارات اللازمة في ذلك.

وأضاف "النشوان" أن المجلس سينظر في افتتاح عدد من الدوائر القضائية في بعض المحاكم ، واقتراح تعيين خريجين في السلك القضائي، وترقية بعض القضاة للدرجة التي تلي درجتهم القضائية، كما سيتدارس المجلس ما ورد إليه من طلبات النقل أو الندب أو إعادة توجيه، وطلبات إنهاء خدمة سواء بالاستقالة أو بالإحالة على التقاعد، وموضوعات أخرى مدرجة في جدول أعماله.

وفي ختام تصريحه سأل المولى تعالى، أن يوفق المجلس لتحقيق الأهداف التي يتطلع إليها ولاة الأمر ــ وفقهم الله ــ لدعم مسيرة القضاء في المملكة.

يذكر أن المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي، رقم م/78 والتاريخ 19/9/1428هـ ، تنص على انعقاد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك .