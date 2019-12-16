"اليابس" ينال الدكتوراه في السياسة التربوية

منحت جامعة الملك سعود درجة الدكتور للدارس سعيد حمدان اليابس، في التربية قسم السياسات التربوية جامعة الملك سعود.
وكانت أطروحة الدكتوراه لـ"اليابس" بعنوان "تطوير برامج التعليم المستمر المقدمة لنزلاء الإصلاحيات بالمملكة العربية السعودية".
منحت جامعة الملك سعود درجة الدكتور للدارس سعيد حمدان اليابس، في التربية قسم السياسات التربوية جامعة الملك سعود.
وكانت أطروحة الدكتوراه لـ"اليابس" بعنوان "تطوير برامج التعليم المستمر المقدمة لنزلاء الإصلاحيات بالمملكة العربية السعودية".
منحت جامعة الملك سعود درجة الدكتور للدارس سعيد حمدان اليابس، في التربية قسم السياسات التربوية جامعة الملك سعود.
وكانت أطروحة الدكتوراه لـ"اليابس" بعنوان "تطوير برامج التعليم المستمر المقدمة لنزلاء الإصلاحيات بالمملكة العربية السعودية".
منحت جامعة الملك سعود درجة الدكتور للدارس سعيد حمدان اليابس، في التربية قسم السياسات التربوية جامعة الملك سعود.
وكانت أطروحة الدكتوراه لـ"اليابس" بعنوان "تطوير برامج التعليم المستمر المقدمة لنزلاء الإصلاحيات بالمملكة العربية السعودية".